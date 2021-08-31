Reportage à Coraly sur les chassés-croisés des vacances

France3 Auvergne-Rhône-Alpes s’est rendu au Poste de Commandement (PC) Coraly pour comprendre ses missions et son rôle notamment pendant la période estivale où le trafic est particulièrement chargé pour les chassés-croisés des grandes vacances !

Les PC de circulation ont notamment pour missions :

la surveillance du réseau, gestion du trafic et information des usagers ;

la maintenance des équipements dynamiques et des systèmes informatiques.

Coraly présente la particularité sur la métropole lyonnaise de coordonner l’ensemble des gestionnaires routiers : CORALY est un partenariat entre l’État, représenté par la Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est, les sociétés concessionnaires d’autoroutes APRR, Vinci Autoroutes et AREA, et la collectivité territoriale de la Métropole de Lyon.

Retrouvez l’article complet de France 3