Relocalisation du siège de la DIR Centre-Est : perturbations de l’accueil téléphonique

Dans le cadre du déménagement de son siège, la DIR Centre-Est rencontre des perturbations temporaires de son accueil téléphonique. Pendant cette période, le numéro d’accueil habituel est remplacé provisoirement.

Pour joindre la DIR Centre-Est, merci de composer le 06 99 00 94 06.

Vous pouvez également nous contacter via le formulaire de contact : https://www.dir.centre-est.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=contact

Nous vous remercions de votre compréhension et nous excusons pour la gêne occasionnée.

Partager la page

Sur le même sujet

La DIR Centre-Est déménage fin juillet 2026

  • Actualités

28 mai 2026

17e Congrès mondial de la viabilité hivernale : les DIR françaises à l’honneur

  • Actualités

20 mars 2026

Visite guidée du CEI de Saint-Priest lors des Journées Européennes du Patrimoine 2025

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Centre d’Exploitation et d’Intervention (CEI) de Saint-Priest ouvre exceptionnellement ses (…)

  • Actualités

3 septembre 2025

Construisons Bison futé 3.0 !

Un questionnaire de 10 min pour donnez votre avis

  • Actualités

13 mars 2025

Haut de page