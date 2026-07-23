Relocalisation du siège de la DIR Centre-Est : perturbations de l’accueil téléphonique
Dans le cadre du déménagement de son siège, la DIR Centre-Est rencontre des perturbations temporaires de son accueil téléphonique. Pendant cette période, le numéro d’accueil habituel est remplacé provisoirement.
Pour joindre la DIR Centre-Est, merci de composer le 06 99 00 94 06.
Vous pouvez également nous contacter via le formulaire de contact : https://www.dir.centre-est.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=contact
Nous vous remercions de votre compréhension et nous excusons pour la gêne occasionnée.
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