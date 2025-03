Ouverture à la circulation du contournement nord du Teil

Le 31 janvier 2025, après plus de six ans de travaux, le contournement du Teil, situé sur les communes de Rochemaure et du Teil, en Ardèche, a été mis en circulation, marquant un tournant dans la gestion du trafic de la Route Nationale 102 entre le Massif Central et la vallée du Rhône.

Contexte et objectifs du contournement

La RN102, axe structurant pour le département de l’Ardèche, accueille à la fois le trafic de transit entre le Massif Central et la vallée du Rhône, les circulations touristiques à destination de l’Ardèche méridionale et les déplacements locaux notamment en lien avec l’agglomération de Montélimar.

| Photo DREAL AuRA

Le contournement du Teil répond à un besoin de longue date des habitants et usagers de la route et s’inscrit dans le cadre de l’amélioration de la liaison entre Aubenas et Montélimar en permettant d’éviter la circulation dans le centre-ville du Teil qui était un véritable point dur.

Les principaux objectifs du contournement du Teil sont les suivants :

faciliter l’accès depuis l’Ardèche aux grandes infrastructures de la vallée du Rhône (A7, RN7, gares ferroviaires) en fiabilisant les temps de parcours,

fluidifier le trafic entre les véhicules légers et les poids lourds,

améliorer la sécurité des usagers sur l’itinéraire,

améliorer la circulation urbaine et permettre à la ville du Teil de reconquérir son centre en libérant l’ancienne RN102 de son trafic.

Caractéristiques techniques du contournement

Le contournement du Teil en quelques chiffres, c’est :



une infrastructure à deux voies (bidirectionnelle) d’environ 4,5 kilomètres de longueur entre le demi-échangeur du Frayol sur la RN102 et le giratoire des Grimolles à Rochemaure sur la RD86 avec un créneau de dépassement d’1,5 kilomètres,

2 giratoires et un lit d’arrêt en fin de section à forte pente,

3 ouvrages d’art non-courants avec 2 viaducs (Frayol et Chabassot) respectivement de 220 et 150 mètres de longueur et une paroi clouée de 20 mètres de hauteur à son maximum,

6 ouvrages d’art courants de rétablissement des communications,

11 ouvrages hydrauliques et 11 passages petite faune,

1 million de mètres cube de terrassements à l’équilibre au niveau déblais/remblais,

40 000 tonnes d’enrobés,

6 000 mètres de glissières en béton armé (GBA),

1 000 mètres d’écrans acoustiques bois,

4 bassins d’assainissement routier,

3 000 arbres et 14 000 arbustes plantés. | Photo DREAL AuRA

Historique de l’opération

L’histoire du contournement du Teil est marquée par des années d’études, de concertations et de travaux. Après des études préalables menées entre 2002 et 2010, le projet a accéléré à partir de 2011, avec l’obtention de la Déclaration d’Utilité Publique (DUP).

Quelques dates clés du projet de contournement du Teil :

| Photo DREAL AuRA

Coût et le financement de l’opération

Le coût total de l’opération s’élève à 93,65 millions d’euros TTC, un montant réactualisé qui prend en compte l’inflation et les aléas du chantier.

Ce financement est assuré par l’État (65,75 millions d’euros), le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes (17 millions d’euros) et le Conseil départemental de l’Ardèche (10,9 millions d’euros) dans le cadre du Contrat de Plan État Région (CPER).

Les principaux acteurs de l’opération

De nombreux acteurs ont contribué à l’avancement du projet et ont permis la réalisation de cette opération dans le respect des objectifs fixés, parmi lesquels :

le maître d’ouvrage (pilotage de l’opération) : DREAL Auvergne-Rhône-Alpes (Service Mobilité Aménagement Paysage),

les maîtres d’œuvre (conception du projet et suivi des travaux) : en phase études : groupement privé Artelia / Sitétudes / Lavigne Cheron architectes / JDM Paysage Conseil (WSP sous-traitant pour les études géotechniques), en phase travaux : Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est (Service d’Ingénierie Routière de Lyon),

les entreprises principales : Berthouly Travaux Publics, Eiffage Forézienne, Eiffage Génie Civil, Matière, Gagne, Pyramid, Braja-Vesigné, Agilis, SATP, Jardins de Provence,

de nombreux autres partenaires : collectivités, exploitants de voiries, bureaux d’études et d’autres services de l’État.

Une collaboration au sein même de la DIR Centre Est

Au niveau de la DIR Centre Est, le SIR de Lyon, en tant que maître d’œuvre, a joué un rôle clé tout au long du chantier. Après la validation du projet en 2017, le SIR de Lyon a réalisé les DCE des marchés et pris en charge l’ensemble des missions de maîtrise d’œuvre en phase travaux (DET, VISA, OPC, AOR) jusqu’aux réceptions de chaque marché. Un chef de projet, un assistant chef de projet et deux chargés de suivi de travaux ont été mobilisés à plein temps durant ces différentes phases.

Tout au long de l’opération, l’exploitant a été associé aux différentes étapes des études et a participé activement en phase de travaux, via le Centre d’Exploitation des Infrastructures (CEI) de Montélimar, jusqu’à la prise en charge en exploitation de la nouvelle infrastructure. Le lien avec l’exploitant a été renforcé grâce à des rencontres « prise en main » organisées pour préparer la mise en circulation de l’infrastructure.

Par ailleurs, le Pôle Équipement Système (PES) et le Poste de Coordination (PC)de Genas ont joué un rôle d’appui et de contrôle extérieur pour la partie des équipements dynamiques qui font partie intégrante de l’aménagement.

Un chantier marquant et des défis relevés

Le contournement du Teil a été un projet complexe et les équipes sur site ont su faire preuve de flexibilité face aux imprévus pour relever de nombreux défis :

maîtrise du planning global malgré des événements extérieurs majeurs (séisme ayant touché la ville du Teil en 2019, période de COVID-19, problèmes d’approvisionnement liés à la guerre en Ukraine) avec une mise en circulation plus tôt que prévue (initialement prévue à l’été 2025),

malgré des événements extérieurs majeurs (séisme ayant touché la ville du Teil en 2019, période de COVID-19, problèmes d’approvisionnement liés à la guerre en Ukraine) avec une mise en circulation plus tôt que prévue (initialement prévue à l’été 2025), un phasage des travaux complexe (en fonction de l’arrivée échelonnée des financements) en partant des deux extrémités jusqu’au « centre » du contournement (giratoire de la Sablière) avec 5 marchés de travaux (3 marchés de Terrassement Ouvrages d’Art Rétablissements et Chaussées (TOARC), Viaducs (Frayol et Chabassot) et Assainissement Chaussées et Équipements (ACE)) et un ordonnancement des tâches en co-activité, comme la simultanéité des travaux sur les viaducs et les terrassements,

(en fonction de l’arrivée échelonnée des financements) en partant des deux extrémités jusqu’au « centre » du contournement (giratoire de la Sablière) avec 5 marchés de travaux (3 marchés de Terrassement Ouvrages d’Art Rétablissements et Chaussées (TOARC), Viaducs (Frayol et Chabassot) et Assainissement Chaussées et Équipements (ACE)) et un ordonnancement des tâches en co-activité, comme la simultanéité des travaux sur les viaducs et les terrassements, un aménagement qui concentre sur 4,5 kilomètres toutes les techniques routières : viaducs, paroi clouée, terrassements courants et de grande hauteur, lit d’arrêt d’urgence, giratoires, demi-échangeur, passage à faune, ouvrages hydrauliques, aménagements paysagers…,

: viaducs, paroi clouée, terrassements courants et de grande hauteur, lit d’arrêt d’urgence, giratoires, demi-échangeur, passage à faune, ouvrages hydrauliques, aménagements paysagers…, des aléas géotechniques (malgré des diagnostics amont poussés) ayant nécessité une reprise des études sur certains ouvrages (murs de soutènement, viaducs) et une réactivité de la part de tous les acteurs,

(malgré des diagnostics amont poussés) ayant nécessité une reprise des études sur certains ouvrages (murs de soutènement, viaducs) et une réactivité de la part de tous les acteurs, des enjeux environnementaux mis au cœur des préoccupations, dans un environnement exceptionnel : préservation des espèces protégées, installation de gîtes à chiroptères et de nids à hirondelles, surveillance des nombreuses sources, prise en compte du paysage,

mis au cœur des préoccupations, dans un environnement exceptionnel : préservation des espèces protégées, installation de gîtes à chiroptères et de nids à hirondelles, surveillance des nombreuses sources, prise en compte du paysage, la réduction autant que possible des nuisances vis-à-vis des riverains générées par ce type de chantier (bruit, poussières…) durant les phases travaux via des adaptations des horaires, des caisson anti-bruit ou l’arrosage mesuré des pistes en phase de terrassement.

De l’inauguration à l’exploitation

Le 3 décembre 2024, l’inspection préalable à la mise en service (IPMS) donnait un avis favorable pour la mise en service sous réserves de certaines adaptations.

Le 4 décembre 2024, le contournement était officiellement inauguré par les 3 co-financeurs (l’État, la Région AURA, le Département de l’Ardèche) accompagnés des élus locaux et des directeurs des services de l’État ayant œuvré sur le projet (DREAL AURA, DIR Centre Est, DDT de l’Ardèche).

| Photo DREAL AuRA

Ouvert maintenant à la circulation depuis le 31 janvier 2025, le contournement du Teil doit être finalisé avec les derniers travaux d’installations d’équipements dynamiques (trois panneaux à messages variables, trois caméras, une station météo) et les travaux de compensations environnementales (pilotés par la DREAL AURA).

L’exploitation et l’entretien sont assurés par le CEI de Montélimar (District de Valence) sur une portion de réseau mise à disposition de la région AURA à titre expérimental dans le cadre de la loi 3DS.

Des mesures de déclassement de l’ancienne RN102 au profit de la ville du Teil et de reclassement d’une section de la RD86 en route nationale pour assurer la continuité de la RN102 sont en cours tout comme d’autres démarches (foncières, conventions…) avant que le contournement ne soit définitivement « mis en service » impliquant le transfert patrimonial de l’ouvrage du maître d’ouvrage vers la DIR Centre-Est.

Portfolio souvenir

Le contournement du Teil, après plus de 6 ans de travaux, représente ainsi une véritable réussite collective et un gage de modernité pour les routes nationales dans le département de l’Ardèche.

Nous vous proposons de le retracer avec les quelques photos suivantes et la vidéo aérienne réalisée par drone.

Sélection de photos + vidéo drone

Pour voir cette vidéo, utilisez un navigateur compatible avec la balise video de HTML5, ou bien utilisez ce lien vers la vidéo. Vidéo drône en novembre 2024 (vidéo, durée : 2 min 16 s)