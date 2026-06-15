Nievre : RN7 - travaux de réfection de chaussée / communes de Magny-Cours et Challuy du 15 au 30 juin 2026

Des travaux de réfection de chaussée sur la RN7 dans le sens Moulins – Paris communes de Magny-Cours et Challuy, sont réalisés du 15 au 30 juin 2026.

Ces travaux vont nécessiter une réduction de voie qui est mise en place dans les 2 sens. La circulation s’effectue par basculement de la circulation du sens Moulins - Paris sur la voie rapide du sens Paris – Moulins, avec une limitation de la vitesse à 80km/h.

Durant ces travaux, les bretelles de l’échangeur n° 38 (Magny-Cours) restent ouvertes à la circulation.

En cas d’aléas technique ou météorologique, les travaux pourront être reportés.