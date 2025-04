Nièvre : RN7 - mise en place de déviation suite à des travaux de réfection de chaussée - Saint-Pierre-le-Moutier du 7 au 30 avril 2025

Des travaux de réfection de chaussée sur la N7, dans les sens Moulins-Paris, Commune de Saint Pierre le Moutier seront réalisés du 07 au 30 avril 2025 par la Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est (DIRCE).

Ces travaux maintiennent la bonne conservation du patrimoine et permettent d’assurer la sécurité des usagers circulant sur ce réseau. Malgré les dispositions prises pour réduire la gêne à l’usager, ces travaux vont nécessiter une interdiction ponctuelle de la circulation qui sera mise en place dans le sens Moulins - Nevers.

La circulation des usagers se fera sous le régime de basculement sur la voie du sens Nevers - Moulins, avec des limitations de la vitesse et la fermeture totale des bretelles de sortie sud de l’échangeur n° 39 Saint-Pierre le Moutier dans le sens Moulins-Paris. Une déviation sera mise en place à l’attention des usagers désirant prendre la sortie sud de l’échangeur de Saint-Pierre le Moutier et devront poursuivre sur la RN7 direction Nevers jusqu’à l’échangeur 38 de Magny-Cours et faire demi-tour à l’échangeur de Magny-Cours pour reprendre la RN7 direction Moulins jusqu’à la bretelle de sortie n° 1 de l’échangeur 39-1 de Saint-Pierre-le-Moutier.

Pour la rénovation de la bretelle de sortie en direction de la RD 2076 Sancoins - Bourges, celle-ci sera fermée à la circulation. Avant et après cette rénovation, la circulation sera autorisée aux véhicules venant de la bretelle Decize – Saint Pierre.

En cas d’aléas technique ou météorologique, les travaux pourront être reportés.

Nous vous invitons à la plus grande prudence sur la zone de chantier et vous remercions de votre compréhension.