Nièvre - RN7 : mise en place d’une déviation suite à des travaux de réfection de chaussée - Commune de Saint-Pierre-le-Moûtier les 2 et 3 décembre 2025

Des travaux de réfection de chaussée sur la N7, dans les sens Paris-Moulins, Commune de Saint Pierre le Moutier seront réalisés les 2 et 3 décembre 2025 par la Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est (DIRCE).

Ces travaux maintiennent la bonne conservation du patrimoine et permettent d’assurer la sécurité des usagers circulant sur ce réseau. Malgré les dispositions prises pour réduire la gêne à l’usager, ces travaux vont nécessiter la fermeture totale de la bretelle d’entrée de l’échangeur n° 39 Saint-Pierre le Moutier dans le sens Paris-Moulins. Une déviation sera mise en place à l’attention des usagers désirant prendre la direction de Moulins de l’échangeur de Saint-Pierre le Moutier devront poursuivre sur la RN7 direction Nevers jusqu’à l’échangeur 38 de Magny-Cours et faire demi-tour à celui-ci pour reprendre la RN7 direction Moulins.

En cas d’aléas technique ou météorologique, les travaux pourront être reportés.

Nous vous invitons à la plus grande prudence sur la zone de chantier et vous remercions de votre compréhension.