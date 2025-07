Nièvre - RN 151 : déviation prolongée pour les poids-lourds jusque décembre 2025 suite à des glissements de terrain au niveau de la commune de Villiers-le-Sec

Restriction temporaire de circulation sur l’axe routier RN 151 au niveau de la commune de Villiers-le-Sec

En raison d’un phénomène de glissements de terrain affectant la RN 151 au niveau de la commune de Villiers-le-Sec, la préfète de la Nièvre, en concertation avec la Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est (DIR-CE) et le Centre d’Études et d’Expertise sur les Risques, l’Environnement, la Mobilité et l’Aménagement (CEREMA), met en place des mesures conservatoires visant à assurer la sécurité des usagers.

État de la situation

Depuis juin 2024, des glissements de terrain ont été constatés sur cet axe, entraînant d’importantes réparations et des mesures de régulation du trafic.

Le phénomène s’est intensifié et accéléré ces dernières semaines, avec l’apparition de nouveaux affaissements affectant la chaussée, les bas-côtés et les terrains agricoles environnants sur environ 300 mètres.

Des mesures techniques sont opérées plusieurs fois par jour pour détecter toute évolution.

Mesures conservatoires mises en place

Depuis le 14 avril et jusque lundi 1er décembre 2025, la circulation est interdite pour les poids-lourds (PTAC > 3,5 tonnes).

Afin de garantir la sécurité des usagers et de prévenir tout risque accru lié au trafic, la Préfète de la Nièvre avait interdit temporairement la circulation à tous les véhicules sur cette portion de la RN 151 du 21 mars au 14 avril 2025.

Itinéraire de substitution

• Sens 1 (La Charité-sur-Loire → Auxerre) :

◦ Depuis Varzy, prendre la RD 977 direction Courcelles, Corvol-l’Orgueilleux, puis Clamecy,

◦ Retour sur la RN 151 à l’échangeur de Pressures (PR 49+190) à Clamecy.

• Sens 2 (Auxerre → La Charité-sur-Loire) :

◦ Depuis l’échangeur de Pressures (PR 49+190) à Clamecy, prendre la RD 977 direction Corvol-l’Orgueilleux, Courcelles, puis Varzy,

◦ Retour sur la RN 151 à Varzy (PR 35+1440).

La Préfecture de la Nièvre appelle à la vigilance et au respect des mesures mises en place afin d’assurer la sécurité de tous.