Nièvre : Réduction de voie sur la A77 dans le sens Province - Paris commune d’Urzy du 9 au 13 mars 2026

L’État, représenté par la Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est (DIRCE), réalise des travaux de pose de signalisation sur la A77 dans le sens Province - Paris, commune d’Urzy du 9 mars 2026 au 13 mars 2026 de jour comme de nuit.

Ces travaux maintiennent la bonne conservation du patrimoine et permettent d’assurer la sécurité des usagers circulant sur ce réseau. Malgré les dispositions prises pour réduire la gêne à l’usager, ces travaux vont nécessiter une réduction de chaussée qui sera mise en place. La circulation se fera sur la voie rapide, sur la zone de chantier, avec une limitation de la vitesse à 90km/h.

En cas d’aléas techniques ou météorologiques, les travaux pourront être reportés.

Nous vous invitons à la plus grande prudence sur la zone de chantier et vous remercions de votre compréhension.