Nièvre - Réduction de voie suite à des travaux de réparation des dispositifs de retenue sur A77 du 26/01 au 6/02/26

L’État, représenté par la Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est (DIRCE), réalise des travaux de réparation des dispositifs de retenue sur la section courante de la A77 dans les deux sens, communes de Parigny-les-Vaux, Chaulgnes, Tronsanges et La Marche du 26 janvier 2026 au 6 février 2026 de jour comme de nuit ainsi que le week-end.

Ces travaux maintiennent la bonne conservation du patrimoine et permettent d’assurer la sécurité des usagers circulant sur ce réseau. Malgré les dispositions prises pour réduire la gêne à l’usager, ces travaux vont nécessiter une réduction de chaussée qui sera mise en place dans les 2 sens. La circulation se fera sur la voie lente, en amont et en aval de la zone de chantier, avec une limitation de la vitesse à 90km/h.

En cas d’aléas techniques ou météorologiques, les travaux pourront être reportés.

Nous vous invitons à la plus grande prudence sur la zone de chantier et vous remercions de votre compréhension.