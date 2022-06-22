Nièvre : réduction de chaussée suite à des travaux sur A77 - Commune de Sermoise-sur-Loire

La Direction interdépartementale des Routes Centre-Est vous informe des travaux de réparation de joints de ponts concernant un ouvrage d’art situé sur l’A77 commune de Sermoise-sur-Loire dans les 2 sens, du 1er juillet 2022 au 25 juillet 2022.

Une réduction de chaussée sera mise en place dans les 2 sens. La circulation se fera sur les voies lentes, en amont et en aval de la zone de chantier.

Pour les travaux de changement de joints de ponts dans le sens Paris-Moulins, la circulation dans ce sens sera basculée sur la voie rapide du sens Moulins-Paris. La circulation des usagers dans le sens Moulins-Paris se fera sur la voie lente dans ce sens.

Ensuite, pour les travaux de changement de joints de ponts dans le sens Moulins-Paris, la circulation dans ce sens sera basculée sur la voie rapide du sens Paris-Moulins. La circulation des usagers dans le sens Paris-Moulins se fera sur la voie lente dans ce sens.

Nous vous invitons à la plus grande prudence sur la zone de chantier et vous remercions de votre compréhension.

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