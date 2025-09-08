Nièvre : mise en place de déviation suite à des travaux de réfection de chaussée sur la RN7 - Commune de Magny-Cours du 15/09 au 10/10/25

Des travaux de réfection de chaussée sur la RN7, dans les sens Paris – Moulins, Commune de Magny-Cours seront réalisés du 15 septembre 2025 au 10 octobre 2025, par la Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est (DIRCE).

Ces travaux maintiennent la bonne conservation du patrimoine et permettent d’assurer la sécurité des usagers circulant sur ce réseau. Malgré les dispositions prises pour réduire la gêne à l’usager, ces travaux vont nécessiter une interdiction ponctuelle de la circulation qui sera mise en place dans le sens Nevers-Moulins.

La circulation des usagers se fera sous le régime de basculement sur la voie du sens Moulins-Nevers, avec des limitations de la vitesse et la fermeture totale des bretelles de l’échangeur n° 38 Magny-Cours dans le sens Paris-Moulins.

Pour la rénovation de ces bretelles, une déviation sera mise en place à partir du 15 septembre 2025 :

- Bretelle de sortie en direction de Magny-Cours :

Les usagers désirants se rendre à Magny-Cours devront, dans le sens Nevers-Moulins, faire demi-tour à l’échangeur 39 de Saint-Pierre-le-Moutier.

- Bretelle d’entrée en direction de Moulins :

Les usagers désirants se rendre vers le sud devront prendre la direction de Nevers (au nord) puis faire demi-tour à l’échangeur 37 de Sermoise.

L’accès à ces bretelles sera réouverte à partir du 26 septembre 2025.

En cas d’aléas technique ou météorologique, les travaux pourront être reportés.

Nous vous invitons à la plus grande prudence sur la zone de chantier et vous remercions de votre compréhension.