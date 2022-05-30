Nièvre : mise en place de déviation suite à des travaux sur A77 - Commune de La Charité-sur-Loire

La Direction interdépartementale des Routes Centre-Est vous informe des travaux de renouvellement de la couche de roulement de la A77 avec fermeture des bretelles de l’échangeur n° 29 commune de La Charité-sur-Loire dans le sens Province – Paris, du 13 juin 2022 au 01 juillet 2022.

La réalisation du chantier se fera par basculement de la circulation du sens Nevers – Paris sur la voie rapide du sens Paris – Nevers.

La bretelle de sortie n° 3 de l’échangeur 29 sera fermée à la circulation. Une déviation sera mise en place à l’attention des usagers qui devront suivre la déviation par la A77 (sens Paris – Nevers) jusqu’à l’échangeur 27 bretelle de sortie n° 3 (sens Nevers – Paris) puis par la bretelle d’entrée n° 2 de l’échangeur 27 (sens Paris –Nevers) direction Nevers jusqu’à la bretelle de sortie n° 1 de l’échangeur 29.

La bretelle d’entrée n° 4 de l’échangeur 29 sera fermée à la circulation. Une déviation sera mise en place à l’attention des usagers qui devront prendre la bretelle d’entrée n° 2 de l’échangeur 29 puis devront suivre la déviation par la A77 (sens Paris – Nevers) jusqu’à l’échangeur 30 bretelle de sortie n° 1 (sens Paris – Nevers) puis par la bretelle d’entrée n° 4 de l’échangeur 30 direction Paris.

Nous vous invitons à la plus grande prudence sur la zone de chantier et vous remercions de votre compréhension.

Consulter le