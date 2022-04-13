Nièvre : mise en place de déviation suite à des travaux sur la A77 - Commune de La Marche

La Direction interdépartementale des Routes Centre-Est vous informe des travaux de renouvellement de la couche de roulement de la A77 avec fermeture des bretelles de l’échangeur n° 30 commune de La Marche dans le sens Province – Paris, du 02 mai au 20 mai 2022.

La circulation s’effectuera par basculement de la circulation du sens Nevers – Paris sur la voie rapide du sens Paris – Nevers.

La bretelle de sortie n° 3 de l’échangeur 30 sera fermée à la circulation. Une déviation sera mise en place à l’attention des usagers qui devront suivre la déviation par la A77 (sens Nevers – Paris) jusqu’à l’échangeur 29 bretelle de sortie n° 3 (sens Nevers – Paris) puis par la bretelle d’entrée n° 2 de l’échangeur 29 (sens Paris –Nevers) direction Nevers jusqu’à la bretelle de sortie n° 1 de l’échangeur 30.

La bretelle d’entrée n° 4 de l’échangeur 30 sera fermée à la circulation. Une déviation sera mise en place à l’attention des usagers qui devront suivre la déviation par la A77 (sens Paris – Nevers) jusqu’à l’échangeur 31 bretelle de sortie n° 1 (sens Paris – Nevers) puis par la bretelle d’entrée n° 4 de l’échangeur 31 direction Paris.

Nous vous invitons à la plus grande prudence sur la zone de chantier et vous remercions de votre compréhension.

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