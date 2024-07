Nièvre - Fermeture des bretelles de l’échangeur de Pressures sur la N151 avec mise en place de déviations sur la commune de Clamecy du 22 au 25 juillet 2024 de nuit

L’État représenté par la Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est (DIRCE) réalise des travaux d’entretien de chaussée des bretelles de l’échangeur de Pressures sur la RN151, du 22 au 25 juillet 2024 entre 20h et 6h sur la commune de Clamecy. Ces travaux se déroulent sur 4 sections occasionnant des horaires et déviations différentes pour chaque section.

Ces travaux maintiennent la bonne conservation du patrimoine et permettent d’assurer la sécurité des usagers circulant sur ce réseau. Malgré les dispositions prises pour réduire la gêne à l’usager, ces travaux vont nécessiter la fermeture des bretelles de la RN151 dans les 2 sens au lieu-dit Pressures.

Déviations pour les travaux du lundi 22 au mardi 23 juillet de 20h à 6h

Pour cette nuit, les travaux vont se dérouler sur 2 sections différentes qui occasionneront des déviations différentes. Toutefois, il n’est pas possible de préciser l’heure à laquelle les travaux vont passer d’une section à l’autre.

Pour la première section, les déviations mises en places seront :

→ Fermeture des bretelles 1 et 2 de l’échangeur de Pressures sur la N151 pour le rabotage de la chaussée

→ Les usagers du sens La Charité/Auxerre désirant prendre la bretelle 1 devront aller faire demi-tour au giratoire de la ZA et devront reprendre le sens Auxerre/La Charité pour sortir par la bretelle 3

→ Les usagers venant par la D977 désirant prendre la RN151 sens La Charité/Auxerre devront prendre la bretelle 4 et aller faire demi-tour au giratoire sud et devront reprendre le sens La Charité/Auxerre

Pour la seconde section, les déviations mises en places seront :

→ Réouverture des bretelles 1 et 2 puis fermeture des bretelles 3 et 4 pour le rabotage de la chaussée

→ Les usagers du sens Auxerre/La Charité désirant prendre la bretelle 3 devront aller faire demi-tour au giratoire sud et devront reprendre le sens La Charité/Auxerre pour sortir par la bretelle 1

→ Les usagers venant par la D977 désirant prendre la RN151 sens Auxerre/La Charité devront prendre la bretelle 2 et aller faire demi-tour au giratoire sud de la ZA et devront reprendre le sens Auxerre/La Charité

À l’issue des travaux les bretelles 1 ; 2 ; 3 et 4 seront ré-ouvertes.

Déviation pour les travaux du mardi 23 juillet au mercredi 24 juillet de 20h à 6h

→ Fermeture bretelles 1 et 2 pour l’application des enrobés de la chaussée

→ Les usagers du sens La Charité/Auxerre désirant prendre la bretelle 1 devront aller faire demi-tour au giratoire de la ZA et devront reprendre le sens Auxerre/La Charité pour sortir par la bretelle 3

→ Les usagers venant par la D977 désirant prendre la RN151 sens La Charité/Auxerre devront prendre la bretelle 4 et aller faire demi-tour au giratoire sud et devront reprendre le sens La Charité/Auxerre

À l’issue des travaux les bretelles 1, 2, 3 et 4 seront ré-ouvertes.

Déviation pour les travaux du mercredi 24 juillet au jeudi 25 juillet de 20h à 6h

→ Fermeture bretelles 3 et 4 pour l’application des enrobés de la chaussée

→ Les usagers du sens Auxerre/La Charité désirant prendre la bretelle 3 devront aller faire demi-tour au giratoire sud et devront reprendre le sens La Charité/Auxerre pour sortir par la bretelle 1

→ Les usagers venant par la D977 désirant prendre la RN151 sens Auxerre/La Charité devront prendre la bretelle 2 et aller faire demi-tour au giratoire sud de la ZA et devront reprendre le sens Auxerre/La Charité

À l’issue des travaux les bretelles 1, 2, 3 et 4 seront ré-ouvertes.

En cas d’aléas techniques ou météorologiques, les travaux pourront être reportés.

Nous vous invitons à la plus grande prudence sur la zone de chantier et vous remercions de votre compréhension.

District de La Charité-sur-Loire

Tél : 04 69 16 62 31

Mél. : Dc.Srex-Moulins.Dirce@developpement-durable.gouv.fr

Mél : com.dirce@developpement-durable.gouv.fr