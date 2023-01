Nièvre - Fermeture de la N70 avec mise en place de déviations entre les échangeurs 12 “Bois du Verne” au 11a “La Fiolle” du 11 au 13 janvier 2023

Des travaux de démolition d’ouvrage et modification d’assainissement pour la mise à 2x2 voies de la N70 seront réalisés par la Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est (DIRCE). Ces travaux vont nécessiter la fermeture totale de la N70, jour et nuit, dans le sens de circulation Paray-Montchanin (entre l’échangeur 12 – Bois du Verne et l’échangeur 11a – La Fiolle), du mercredi 11 janvier au vendredi 13 janvier 2023, ainsi que tous les accès à la N70 compris dans cette section.

Les usagers devront emprunter des déviations :

des déviations locales seront mises en place par Bois-du-Verne et Blanzy, via les RD980 et RD357.

en complément, dans le sens Moulin-Chalon, à la bifurcation N79/N70, l’accès à la N70 en direction de Montchanin depuis la N79 sera fermé et une déviation dite « Grande Maille » sera mise en place : à la bifurcation N79/N70 (Paray-le-Monial), le trafic sera envoyé à Chalon-sur-Saône via Mâcon en empruntant la N79

Les usagers désirant se rendre en direction de la gare TGV de Montchanin depuis l’échangeur de Digoin devront prendre la direction Gueugnon.

Nous vous invitons à la plus grande prudence sur la zone de chantier et vous remercions de votre compréhension.