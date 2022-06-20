Nièvre - Fermeture de la bretelle d’entrée de l’échangeur sur la RN7 dans le sens BOURGES-MOULINS avec mise en place de déviations du 27 juin 2022 au 01 juillet 2022 sur la commune de Saint-Pierre-le-Moutier

La Direction interdépartementale des Routes Centre-Est vous informe des travaux d’enrobés concernant une surface dégradée suite aux dégâts hivernaux sur la bretelle d’entrée n° 2 de l’échangeur n° 39 dans le sens Bourges → Moulins commune de Saint-Pierre-le-Moutier, du 27 juin 2022 au 1er juillet 2022.

La bretelle d’entrée n° 2 de l’échangeur n° 39 de Saint-Pierre-le-Moutier sur la RN7 sera fermée à la circulation dans le sens Bourges-Moulins. Pour les usagers de la RN7 circulant dans le sens Bourges – Moulins, ils seront déviés par la RN7 jusqu’à l’échangeur n° 38 de Magny-Cours puis retour par la RN7 sens Paris-Moulins. Les travaux n’affecteront pas l’accès à Saint-Pierre-le-Moutier pour les usagers circulant dans le sens Paris-Province.

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Nous vous invitons à la plus grande prudence sur la zone de chantier et vous remercions de votre compréhension.