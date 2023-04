Nièvre - Fermeture de la A77 avec mise en place de déviations dans le sens Paris - Nevers communes de Tracy-sur-Loire, Saint-Andelain et Pouilly-sur-Loire du 24 avril au 26 mai 2023

Des travaux de renouvellement de la couche de roulement sur la A77 dans le sens Paris – Nevers communes de Tracy-sur-Loire, Saint-Andelain et Pouilly-sur-Loire, seront réalisés du 24 avril au 26 mai 2023 par la Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est (DIRCE). La circulation s’effectuera par dévoiement de la circulation du sens Paris – Nevers sur la voie rapide du sens Nevers – Paris. Le dépassement sera interdit et la vitesse sera limitée à 50 km/h au droit des basculements et 80 km/h dans les secteurs à double sens.

La bretelle de sortie n° 1 de l’échangeur 24 sens Paris – Nevers, sera fermée à la circulation. Une déviation sera mise en place à l’attention des usagers qui devront suivre la déviation par la A77 (sens Paris – Nevers) jusqu’à l’échangeur 26 bretelle de sortie n° 1 (sens Nevers – Paris) puis par la bretelle d’entrée n° 4 de l’échangeur 26 (sens Paris – Nevers) direction Paris jusqu’à la bretelle de sortie n° 3 de l’échangeur 24

La bretelle d’entrée n° 2 de l’échangeur 24 sens Paris – Nevers, sera fermée à la circulation. Une déviation sera mise en place à l’attention des usagers qui devront prendre la bretelle d’entrée n° 4 de l’échangeur 24. Ils devront suivre la déviation par la A77 (sens Nevers – Paris) jusqu’à l’échangeur 23 bretelle de sortie n° 3 (Nevers – Paris) puis la bretelle d’entrée n° 2 de l’échangeur 23 direction Nevers.

La bretelle de sortie n° 1 de l’échangeur 25 sens Paris – Nevers, sera fermée à la circulation. Une déviation sera mise en place à l’attention des usagers qui devront suivre la déviation par la A77 (sens Paris – Nevers) jusqu’à l’échangeur 26 bretelle de sortie n° 1 (sens Nevers – Paris) puis par la bretelle d’entrée n° 4 de l’échangeur 26 (sens Paris – Nevers) direction Paris jusqu’à la bretelle de sortie n° 3 de l’échangeur 25

La bretelle d’entrée n° 2 de l’échangeur 25 sens Paris – Nevers, sera fermée à la circulation. Une déviation sera mise en place à l’attention des usagers qui devront prendre la bretelle d’entrée n° 4 de l’échangeur 25. Ils devront suivre la déviation par la A77 (sens Nevers – Paris) jusqu’à l’échangeur 23 bretelle de sortie n° 3 (Nevers – Paris) puis la bretelle d’entrée n° 2 de l’échangeur 23 direction Nevers.

Nous vous invitons à la plus grande prudence sur la zone de chantier et vous remercions de votre compréhension.