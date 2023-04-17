Nièvre - Fermeture de la A77 avec mise en place d’une déviation sur la commune de Sermoise-sur-Loire du 24 avril au 12 mai 2023

Des travaux de réparation de joints d’un ouvrage d’art situé sur la A77 commune de Sermoise-sur-Loire seront réalisés du 24 avril au 12 mai 2023 par la Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est (DIRCE).

Ces travaux vont nécessiter la fermeture de la bretelle d’entrée n° 4 de l’échangeur 37 sens Moulins – Nevers. Une déviation sera mise en place à l’attention des usagers qui devront prendre la bretelle d’entrée n° 4 de l’échangeur 24. Ils devront suivre la déviation par la A77 (sens Paris – Moulins) jusqu’à l’échangeur 38 de Magny Cours. Une réduction de chaussée sera mise en place dans les 2 sens. La circulation sera dans les 2 sens, en amont et en aval de la zone de chantier, avec une limitation de la vitesse à 80 km/h.

Nous vous invitons à la plus grande prudence sur la zone de chantier et vous remercions de votre compréhension.

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