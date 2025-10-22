Nièvre - A77 : mise en place de déviation suite à la fermeture de la section courante Pont Bérégovoy - Commune de Nevers et Saint-Eloi du 27/10 au 7/11/25

L’État, représenté par la Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est (DIRCE), réalise des travaux de vérification des joints du pont Bérégovoy sur la A77, du 27 octobre 2025 au 07 novembre 2025 de jour comme de nuit, y compris le week-end. Ces travaux sont localisés sur les communes de Nevers et Saint-Eloi.

Ces travaux maintiennent la bonne conservation du patrimoine et permettent d’assurer la sécurité des usagers circulant sur ce réseau. Malgré les dispositions prises pour réduire la gêne à l’usager, ces travaux vont nécessiter la fermeture de la section courante sur le pont Bérégovoy ainsi que les bretelles de l’échangeur 36 de Saint-Eloi de la A77 dans les 2 sens. Une déviation sera mise en place à l’attention des usagers.

Sens Paris – Moulins

L’A77 sera fermée à la circulation dans le sens Paris – Moulins. La circulation s’effectuera par basculement de la circulation du sens Paris – Moulins sur la voie rapide du sens Moulins – Paris. La circulation des usagers dans le sens Moulins – Paris se fera sur la voie lente dans ce sens.

La bretelle d’entrée n° 2 de l’échangeur 36 (Saint-Eloi) sera fermée à la circulation. Les usagers venant de la RD981 et désirant se diriger vers le sud devront suivre la déviation par l’A77 direction Paris jusqu’à l’échangeur 34 (Coulanges-Les-Nevers) bretelle de sortie n° 3 puis reprendre l’A77 direction Moulins.

Fin de déviation

Sens Moulins-Paris

L’A77 sera fermée à la circulation dans le sens Moulins-Paris. La circulation s’effectuera par basculement de la circulation du sens Moulins-Paris sur la voie rapide du sens Paris-Moulins. La circulation des usagers dans le sens Paris-Moulins se fera sur la voie lente dans ce sens.

La bretelle de sortie n° 3 de l’échangeur 36 (Saint-Eloi) sera fermée à la circulation. Les usagers désirant se diriger vers la RD981 devront suivre la déviation par l’A77 direction Paris jusqu’à l’échangeur 34 (Coulanges-Les-Nevers) bretelle de sortie n° 3 puis reprendre l’A77 direction Moulins jusqu’à l’échangeur 36 (Saint-Eloi).

Fin de déviation

En cas d’aléas techniques ou météorologiques, les travaux pourront être reportés. Nous vous invitons à la plus grande prudence sur la zone de chantier et vous remercions de votre compréhension.