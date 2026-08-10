Nievre : A77 - Basculement et déviation de la circulation du sens Province/Paris du 24 août 2026 au 2 octobre 2026

Des travaux de réfection de la couche de roulement sur le linéaire de la A77, sur la bretelle n° 4 de l’échangeur 32 (Varennes bourg), sur la bretelle n° 3 de l’échangeur 31 (Chaulgnes-Pougues) dans le sens Province → Paris communes de Varennes-Vauzelles, Parigny-les-Vaux, Chaulgnes et Pougues-les-Eaux, seront réalisés du 24 août 2026 au 2 octobre 2026, de jour comme de nuit.

Ces travaux maintiennent la bonne conservation du patrimoine et permettent d’assurer la sécurité des usagers circulant sur ce réseau. Malgré les dispositions prises pour réduire la gêne à l’usager, ces travaux vont nécessiter une réduction de voie qui est mise en place dans les 2 sens.

La circulation s’effectue par basculement de la circulation du sens Moulins - Paris sur la voie rapide du sens Paris – Moulins, avec une limitation de la vitesse à 80km/h

Fermeture de la bretelle d’entrée n° 4 de l’échangeur 32 (Varennes bourg). Une déviation sera mise en place :

emprunter la RD 148 direction Fourchambault,

prendre la A77 direction Nevers par la bretelle d’entrée n° 2 de l’échangeur 32,

puis prendre la bretelle de sortie n° 1 de l’échangeur 33 (Vernuche),

faire demi-tour à l’échangeur 33 pour reprendre l’A 77 direction Paris.

Fermeture de la bretelle de sortie n° 3 de l’échangeur 31 (Chaulgnes-Pougues). Une déviation sera mise en place à l’attention des usagers :

poursuivre sur l’A 77 direction Paris jusqu’à l’échangeur 30 (La Marche,

faire demi-tour à l’échangeur 30 pour reprendre l’A 77 direction Nevers jusqu’à la bretelle de sortie n° 1 de l’échangeur 31.

Durant les travaux l’aire de repos de Pougues-les-Eaux sera fermée.

En cas d’aléas technique ou météorologique, les travaux pourront être reportés.