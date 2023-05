Mise en place d’une voie de covoiturage sur l’A7 au sud de Lyon

La Direction Interdépartementale des Routes Centre Est, service du Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des Territoires, a lancé en 2022 un projet de mise en place d’une voie réservée au covoiturage et aux véhicules propres sur l’autoroute A7, au sud de Lyon.

Les travaux s’échelonneront du 1er mai au 31 décembre 2023, pour une mise en service de cette voie réservée prévue en début d’année 2024.

Pourquoi une voie réservée ?

Ce projet vise à améliorer la fluidité du trafic, à réduire la congestion et à participer à l’amélioration de la qualité de l’air de la section terminale de l’autoroute A7.

Où sera-t-elle située ?

D’une dizaine de kilomètres de long, la voie réservée débutera 3 km après le nœud de Ternay (échangeur A7-A47-A46) pour se terminer à l’échangeur avec la D301. Elle occupera la voie de gauche de l’autoroute, dans le sens sud-nord. Cette voie s’inscrira donc sur le même itinéraire que la voie de covoiturage existante sur l’axe M7 géré par la Métropole de Lyon.

Qui aura le droit d’emprunter cette voie réservée ?

Les véhicules autorisés à circuler sur cette voie réservée sont identifiés dans le code de la route. Il s’agit des véhicules légers transportant au moins deux occupants, ainsi que les véhicules de transport en commun, les taxis et les véhicules à très faibles émissions (crit’air 0).

A titre d’exemple, un conducteur de voiture avec un enfant à l’arrière de son véhicule, un fourgon avec deux personnes, une moto avec un pilote et son passager ou le conducteur d’un véhicule électrique auront le droit d’emprunter la voie réservée lorsqu’elle est activée.

Conformément au code de la route, un panneau de signalisation en forme de losange blanc indiquera le début de la voie réservée, puis sera répété tous les 1 à 2 kilomètres et après chaque échangeur.

Sous le losange lumineux, une flèche indiquera la voie concernée par la mesure, c’est-à-dire dans le cadre de ce projet la voie de gauche.

Pilotée à distance par des opérateurs, la voie réservée sera activée lors des périodes de congestion, c’est-à-dire essentiellement lors des pointes de trafic le matin, entre 7h et 9h30. En dehors des heures de pointe, la voie réservée sera désactivée et les conducteurs pourront alors utiliser normalement la voie de gauche de l’autoroute.

À quelle vitesse pourrais-je rouler ?

La vitesse maximale autorisée sur la voie de covoiturage est la même que sur les deux autres voies. Cette vitesse sera variable et s’affichera sur des panneaux lumineux dynamiques en temps réel, en fonction des conditions de circulation.

Lorsque la voie réservée sera activée la vitesse sera limitée à 50 km/h sur toute sa longueur. Une étude de sécurité sera effectuée ensuite après une première période de fonctionnement pour déterminer si la vitesse pourra être relevée à 70 km/h sur certaines parties.

Le système de régulation dynamique des vitesses, qui va être déployé en même temps que la voie réservée, induit un abaissement de la vitesse avant la saturation de la voie. Cette régulation de la vitesse permet d’optimiser l’écoulement du trafic et de maintenir la fluidité le plus longtemps possible.

Pour garantir la sécurité et la fluidité du trafic, il est important de respecter les limitations de vitesse affichées.

Vais-je perdre du temps dans les embouteillages ?

La voie réservée ne modifie pas les conditions d’entrées des véhicules dans l’agglomération. À l’heure de pointe, le nombre de véhicules circulant à l’extrémité de l’autoroute A7 en direction de Lyon restera donc inchangé. La seule chose qui change, c’est le temps de trajet comparatif des usagers, avec :

un gain de temps de quelques minutes pour les usagers autorisés à circuler sur la voie réservée ;

; une perte de temps de quelques minutes pour les usagers qui ne sont pas autorisés à circuler sur la voie réservée.

Le système vise donc à être vertueux en encourageant les usagers à covoiturer ou à utiliser des véhicules propres. En incitant au covoiturage, ce type de voie permet aussi d’augmenter le nombre de personnes transportées sans augmenter le nombre de véhicules en circulation.

Est-ce que les travaux vont gêner la circulation ?

La mise œuvre de ce projet nécessite l’implantation de 8 nouveaux portiques de signalisation, de panneaux dynamiques lumineux en accotement et de nouveaux panneaux de signalisation fixe. Sur certains tronçons, le marquage au sol (lignes blanches) sera également repris afin d’adapter les largeurs de voies.

Afin de limiter au maximum la gêne pour les usagers, les travaux seront réalisés en dehors des heures de pointe, et de préférence de nuit. L’installation des portiques, qui nécessite la coupure de l’autoroute, sera effectuée exclusivement la nuit.

Illustration d'un portique équipé de panneaux lumineux (configuration 2X2 voies)

Pourquoi un comptage du nombre d’occupants dans les véhicules ?

Pour informer les usagers s’ils sont autorisés à circuler sur cette voie. Cette information sera donnée sur un panneau lumineux situé au-dessus de la voie. En cas d’infraction, un panneau lumineux avertira le conducteur qu’il doit changer de voie.

Ce système, utilisant une technologie de comptage du nombre d’occupants par analyse automatique d’images, ne conserve aucune immatriculation et ne permet d’accéder à aucun cliché par les contrevenants et les forces de l’ordre.

Les contrôles sont exclusivement assurés par les forces de l’ordre, seules habilitées à verbaliser les usagers de la route. Les conducteurs qui ne respectent pas les règles s’exposent à une contravention de 4e classe (amende forfaitaire de 135 €, réduite à 90€ si paiement immédiat).

Des informations plus complètes seront disponibles à l’automne 2023.