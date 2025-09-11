Loire : Travaux d’enrobés et de joints de ponts sur la RN7 du 18 septembre au 07 octobre 2025 – fermetures des échangeurs 65 “Joffre”, 65 bis “Charlieu” et 64 “Décathlon
Des travaux de d’enrobés et de joints de ponts sur la RN7 seront réalisés du 18 septembre au 07 octobre 2025 par la Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est (DIRCE).
Ces travaux vont nécessiter la fermeture des bretelles d’entrée et/ou de sortie des échangeurs 65 « Joffre », 65 bis « Charlieu » et 64 « Décathlon » Les usagers devront emprunter les déviations :
• Pour les usagers en direction de Paris en provenance de Roanne suivre la déviation mise en place via la RD
482, RD300 pour reprendre la RN7 au giratoire de « demi-lieu »
• Pour les usagers en provenance de Paray-le-Monial, suivre la déviation mise en place via la RD482
• Pour les usagers voulant sortir à l’échangeur 64 « Décathlon », suivre la déviation mise en place via la quatrième sortie au giratoire de « demi-lieu » puis poursuivre sur la RD207et la RD27, sortir ensuite à l’échangeur 64 « Décathlon »
En cas d’aléas technique ou météorologique, les travaux pourront être reportés.
Nous vous invitons à la plus grande prudence sur la zone de chantier et vous remercions de votre compréhension.
C 01 N7G Échangeur 64 Bretelle de sortie 02 fermée
Déviation depuis RN 7
A 02 N7G Échangeur 65 Bis Bretelles d’entrée 02 et 04 fermées
Déviation depuis RD 482 Montceau