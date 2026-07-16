Loire : RN7 - travaux de réfection de chaussée et joints de pont

Des travaux de réfection de chaussée et de joints de pont sur la RN7, dans le sens Province/Paris entre le PR32+030 et le PR30+170, seront réalisés du 16 au 28 juillet 2026.

De jour et de nuit dans le sens Paris/Province, la circulation sera réduite à la seule voie lente du PR28+815 au PR32+480 et la vitesse réduite.
De jour et de nuit dans le sens Province/Paris :

  • la circulation sera réduite à 1 voie et basculée sur la voie rapide du PR32+380 au PR28+1100 et la vitesse sera réduite ;
  • les bretelles de sortie n°3 et n°5 de l’échangeur 66 seront fermées à la circulation et une déviation sera mise en place via le giratoire de la « Demie-Lieue » ;
  • le bretelles d’entrée n°2 et n°4 de l’échangeur n°65 bis seront fermées à la circulation et une déviation sera mise en place ;
  • les bretelles de sortie n°3 et n°7 de l’échangeur n°65 seront fermées à la circulation et une déviation sera mise en place.

En cas d’aléas technique ou météorologique, les travaux pourront être reportés.

Partager la page

Sur le même sujet

Drôme : RN532 - Fermeture entre l’échangeur n°35 (carrefour des Couleures) et l’échangeur n°4 (…)

  • Travaux et perturbations

30 juin 2026

Drôme : RN7 - travaux de réfection des enrobés / commune de Pierrelate 22 juin au 3 juillet 2026

  • Travaux et perturbations

26 juin 2026

Nievre : RN7 - travaux de réfection de chaussée / communes de Magny-Cours et Challuy du 15 au 30 (…)

  • Travaux et perturbations

15 juin 2026

Nièvre : basculement et déviation de la circulation sur l’A77 du 15 juin au 24 juillet 2024

  • Travaux et perturbations

4 juin 2026

Haut de page