Loire : prolongation de la neutralisation d’une voie de circulation sur la RN 88 jusqu’au 08 septembre du viaduc de la Ricamarie

Mise à jour de l’article le 04/09/2023 à 15h57

Des travaux d’entretien du viaduc de la Ricamarie sur la RN88, initialement prévus du 21 août au 1er septembre 2023 par la Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est (DIRCE) sont prolongés jusqu’au vendredi 08 septembre.

Durant cette période, la voie lente de la RN 88 dans le sens Firminy ⇒ Saint-Étienne sera neutralisée nuit et jour sur le viaduc, entre la sortie n° 28 (la Ricamarie) et la sortie RD 201 (Roanne – Clermont-Ferrand).

La Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est invite les usagers à la plus grande prudence sur les zones de chantier et les remercie pour leur compréhension.

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