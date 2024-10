Des travaux de réfection de chaussée au niveau de l’échangeur dit « Le Coteau » seront réalisés du jeudi 10 octobre 2024 au vendredi 25 octobre 2024 par la Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est (DIRCE).

Ces travaux vont nécessiter la fermeture des bretelles N°3 et de l’échangeur dit « Le Coteau » :

• Des déviations seront mise en place via la RD 27 puis l’échangeur dit « Saint Vincent »

• Via également la RD 504 puis l’échangeur dit « Le Coteau » par la bretelle N°5

• Le sens Province/Paris de la RN7 aux abords des travaux sera impacté, la circulation sera basculée sur le sens Paris/Province, et soumis à une limitation de vitesse à 80 km/h

En cas d’aléas technique ou météorologique, les travaux pourront être reportés.

Nous vous invitons à la plus grande prudence sur la zone de chantier et vous remercions de votre compréhension.