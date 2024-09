Loire : Mise en place de déviation suite à des travaux de reprise de chaussée sur RN 7 et RN 82 échangeur N°71 - Communes de Vendranges et Saint-Cyr-de-Favières

La Direction interdépartementale des Routes Centre-Est vous informe que, du jeudi 29 août 2024 au mardi 17 septembre 2024 des travaux de réfection de chaussée sur l’échangeur N°71 entraînera des restrictions de circulation de jour comme de nuit.

La fermeture des bretelles de l’échangeur N°71 sur RN 7 entraînera la mise en place de déviations et des restrictions de circulation :

Déviation du sens Paris/Province de la RN 7 via les échangeurs N°68 et N°70

Restriction de circulation sur RN7 et RN 82 avec basculement de circulation et circulation à double sens sous régime de limitation de vitesse pour les sens Paris/Province et Province/Paris.

Les itinéraires de déviations feront l’objet d’un balisage adapté.

Au droit de ces travaux, dans le sens Province/Paris, la voie rapide de la RN 7 sera neutralisée et les usagers seront invités à ne circuler que sur la seule voie lente sous limitation de vitesse.

Nous vous invitons à la plus grande prudence sur la zone de chantier et vous remercions de votre compréhension.