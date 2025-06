Loire - Fermeture de la RN7 et mise en place de déviations– Saint-Martin d’Estréaux – La Pacaudière

Du mardi 10 juin au vendredi 20 juin 2025 dans les deux sens de circulation de jour comme de nuit, la RN7 est fermée en partie sur les communes de Saint-Martin-d’Estréaux et la Pacaudière dans le sens Paris – Lyon.

Concernant les impacts sur la circulation, dans le sens Paris – Lyon, la RN 7 est fermée au niveau de l’échangeur 57, ainsi que la bretelle n°2 de l’échangeur 57 et la bretelle n°2 de l’échangeur 58. La RN 7 est fermée au giratoire de Saint-Martin direction Roanne / La Pacaudière. Toutes les voies communales menant à la RN 7 sont fermées à la circulation. Une déviation est mise en place au niveau de l’échangeur 57 en direction de Le Donjon / Digoin / Roanne.

Dans le sens Lyon-Paris, des modifications (dévoiements) de circulation sont réalisés suivant l’avancement des différentes phases de chantier.

Les usagers venant de Saint-Martin et voulant se rendre en direction de Roanne doivent prendre la RD 52 en direction de Sail les Bains puis la RD 46 en direction de La Pacaudière pour enfin reprendre la bretelle N°2 de l’échangeur 59.

Les usagers du chemin de Montplaisir, route du Pont Ballon, chemin de la Gauthière, route de chez Méchins et chemin de Gatheron ne sont autorisés qu’à prendre la direction de Saint-Martin. Pour se rendre en direction de Roanne les usagers doivent prendre en direction du RD 46 pour rejoindre la RN7 à l’échangeur 59.

Les usagers du chemin de chez Blain, chemin de Jars et chemin de château Grignon ne sont autorisés qu’à prendre la direction de Saint-Martin.

En cas d’aléa technique ou météorologique justifié, les travaux pourront être prolongés du lundi 23 juin 2025 au jeudi 26 juin 2025, aux mêmes horaires.

La DIR Centre-Est réalise un chantier de rabotage et de réfection de la chaussée pour maintenir le patrimoine routier en bon état. Nous vous invitons à la plus grande prudence sur la zone de chantier et vous remercions de votre compréhension.

Tél : 04 69 16 63 35

Mél. : Dmo.Srex-Moulins.Dirce@developpement-durable.gouv.fr

Mél : com.dirce@developpement-durable.gouv.fr