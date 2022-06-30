Loire et Rhône : Réparation des ponts de la rue Louis Destre sur l’A72 et de la Croix de l’Orme sur la RN88 avec coupures de circulation et mise en place de déviations à partir du 6 juillet

La Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est vous informe que des travaux de réparation de ponts vont avoir lieu sur l’autoroute A72 du 06 juillet au 30 septembre 2022 et sur la RN88 du 4 juillet au 13 octobre.

Impacts sur la circulation

Les travaux sur l’autoroute A72 concernent la réparation d’un pont autoroutier permettant le passage de l’A72 au-dessus de la rue du Dr Louis Destre à Saint-Etienne. Des impacts sur la circulation auront lieu :

l’A72 sera coupée dans les deux sens les nuits du 6 au 7 juillet, du 16 au 18 août ainsi que du 26 au 28 septembre de 20h30 à 6h ;

les nuits du 6 au 7 juillet, du 16 au 18 août ainsi que du 26 au 28 septembre de 20h30 à 6h ; la bretelle de sortie 17 sera coupée les nuits du 17 au 18 août, du 1er au 2 septembre, du 15 au 16 septembre, du 21 au 23 septembre, du 27 au 30 septembre de 20h30 à 6h ;

les nuits du 17 au 18 août, du 1er au 2 septembre, du 15 au 16 septembre, du 21 au 23 septembre, du 27 au 30 septembre de 20h30 à 6h ; basculement de la circulation du sens Clermont-Ferrand => Firminy sur le sens Firminy => Clermont-Ferrand du 7 juillet au 16 août ;

du 7 juillet au 16 août ; basculement de la circulation du sens Firminy => Clermont-Ferrand sur le sens Clermont-Ferrand => Firminy du 17 août au 27 septembre ;

la bretelle dans le sens Clermont-Ferrand-Firminy sera réduite sur la droite du 18 août au 1er septembre ;

sera réduite sur la droite du 18 août au 1er septembre ; la bretelle dans le sens Clermont-Ferrand-Firminy sera réduite sur la gauche du 2 au 15 septembre ;

sera réduite sur la gauche du 2 au 15 septembre ; la rue du Dr Louis Destre sera fermée les nuits du 1er au 5 août.

Les travaux sur la RN88 concernent la réparation d’un pont permettant le passage de la RN88 au-dessus de la RD201 à La Ricamarie. Ces travaux seront principalement réalisés de nuit sous coupure de circulation ou de jour sous neutralisation de voies. La circulation de la RN88 sera impactée de la manière suivante :

les voies seront réduites du 5 juillet au 9 septembre ;

les deux sens de circulation et la bretelle d’entrée seront coupés les nuits du 4 au 5 juillet, du 5 au 9 septembre, du 12 au 15 septembre, du 19 au 21 septembre de 20h30 à 5h30 ;

le sens Firminy => Saint-Etienne sera coupé les nuits du 3 au 7 octobre de 20h30 à 5h30 ;

le sens Saint-Etienne => Firminy sera coupé les nuits du 5 au 6 juillet, du 15 au 16 septembre, du 21 au 22 septembre, du 10 au 14 octobre de 20h30 à 5h30 ;

la bretelle de sortie sera fermée les nuits du 28 au 30 septembre, du 10 au 12 octobre de 20h30 à 5h30 ;

En cas de problème technique ou d’intempérie, si les travaux ne sont pas terminés dans les délais ci-avant définis, ils pourront être reportés le jour suivant la date initialement prévue.

Mise en place de déviations

Lors des coupures des différents axes, les usagers sont invités à utiliser les déviations décrites ci-dessous :

Echangeur Rocade Ouest PI Croix de l’Orme - RN88

Coupure totale sens St-Etienne => Firminy : Déviation par la bretelle de sortie pour RD201 en direction Clermont-Ferrant – Roanne => 1ère sortie => RD3088 => RD201pour arriver sur RD201 => réinsertion RN88 direction « FIRMINY », « LE PUY ».

Coupure totale sens Firminy => St-Etienne : Bretelle de sortie pour la RD201 en direction Clermont-Ferrant-Roanne => A72 en direction de « LYON » => Rn88 et A47 en direction de « LYON »

PIace rue Louis Destre

Coupure totale A72 (dans les 2 sens) : Déviation par RN88 direction « LYON » puis demi-tour à l’échangeur 16 « Saint-Chamond Centre »

Coupure bretelle d’insertion A72 -RN488 : Déviation par RN88 direction Firminy puis demi-tour à l’échangeur 21 « Le Rond-Point »

Coupure rue Docteur Louis Destre sens St-Etienne Centre => Terrenoir : Déviation par les rues Jean-Baptiste Ogier puis Frédéric Bait et enfin par l’avenue du Pilat

Coupure rue Docteur Louis Destre sens Terrenoir => St-Etienne Centre : Déviation par les rues Jules Ferry puis Jean-Baptiste Ogier.

Transport en commun de la STAS ligne M3 et ligne 29 : Des itinéraires de déviation sont prévus et seront mis en place.

La Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est invite les usagers à la plus grande prudence sur les zones de chantier et les remercie pour leur compréhension.