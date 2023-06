Loire et Allier - RN7 : fermeture de bretelles d’échangeurs et mise en place de déviations du 12 au 20 juin – Mably et Riorges

X Des travaux de réfection de la chaussée de la RN7 à la suite de dégradations seront réalisés sur les communes de Riorges et Mably du 12 juin 19 h jusqu’au 20 juin 6 h par la Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est (DIRCE). Certaines bretelles d’échangeurs devront être fermées et des usagers devront emprunter les déviations :

• dans le sens Paris/Lyon, la RN7 sera interdite à la circulation à partir de l’échangeur 57 direction Mâcon-Le Donjon dans le département de l’Allier,

• dans le sens Lyon/Paris, les usagers devront impérativement sortir à l’échangeur 64 sortie Mably-Riorges dans le département de la Loire. Une déviation locale sera mise en place pour chaque sens de circulation et les bretelles d’entrées des échangeurs 57 Direction Mâcon-Le Donjon, 58 de Saint-Martin d’Estreaux, 59 La Pacaudière, échangeur 60 de Changy, seront fermées à la circulation. Les travaux comprennent la réfection de la chaussée et du giratoire de la Demie-Lieu : la chaussée sera rabotée sur plusieurs centimètres et une nouvelle couche sera coulée. Ces travaux permettront d’améliorer la sécurité des usagers. Nous vous invitons à la plus grande prudence sur la zone de chantier et vous remercions de votre compréhension.