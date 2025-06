Loire - Élargissement de la bretelle de sortie de l’échangeur 10 (sens Saint-Étienne → Clermont-Ferrand)

Contexte

La loi d’orientation des mobilités, promulguée le 24 décembre 2019, fait de l’amélioration de la liaison entre les deux métropoles une priorité de l’État avec une enveloppe de 400 M€ à investir d’ici 2027.

Avec la démarche d’amélioration des mobilités entre Lyon et Saint-Étienne, MobiLYSE, l’État œuvre avec les acteurs des territoires au développement de tous les modes de déplacement adaptés aux besoins des usagers. Il vise plus particulièrement à renforcer l’utilisation du mode ferroviaire et des autres transports collectifs, à promouvoir l’intermodalité, à favoriser le covoiturage et à améliorer les conditions de circulation routières notamment en matière de fluidité et de sécurité.

MobiLYSE : un plan d’actions pour améliorer la mobilité entre les métropoles de Saint-Étienne et de Lyon

À court et moyen termes, les actions entreprises par l’État et les partenaires de la démarche MobiLYSE visent à répondre aux enjeux et objectifs suivants :

l’amélioration de l’offre ferroviaire entre Lyon et Saint-Étienne (meilleure régularité, augmentation de la capacité et de la fréquence des trains) ;

l’amélioration du rabattement et de l’intermodalité des gares du corridor ;

l’amélioration des infrastructures routières des autoroutes A47, A72 et A7 ainsi que de la route nationale RN88 (échangeurs, bandes d’arrêt d’urgence, régulation dynamique des vitesses, terre-plein central… ) pour fluidifier le trafic et accroître la sécurité des usagers ;

le développement du covoiturage sur le corridor (aires de covoiturage sur A47, création de voies réservées sur l’A7 au Sud de Lyon) ;

le développement des modes actifs et en particulier du vélo ;

l’amélioration durable des déplacements dans le secteur de Givors - Ternay - Chasse-sur-Rhône et des conditions de circulation sur l’A47.

Amélioration du réseau routier entre Lyon et Saint-Étienne

Le présent dossier de presse concerne l’élargissement à 2 voies de la bretelle de sortie de l’échangeur 10 de l’A72 dans le sens Saint-Étienne → Clermont-Ferrand

Situation

L’A72 est une autoroute qui comporte une section courante à 2x3 voies en amont de la bretelle de sortie de l’échangeur 10 dans le sens Saint-Étienne → Clermont-Ferrand et à 2x2 voies en aval. L’A72 constitue le principal axe routier entre Saint-Étienne et Feurs.

L’échangeur 10 de l’A72 se situe à Saint-Priest-en-Jarez dans la Loire et dessert notamment l’hôpital nord de Saint-Étienne.

Le trafic sur la bretelle en amont du giratoire est très important pour la largeur de la voie, ce qui provoque des dysfonctionnements (ralentissements, bouchons, accidents). l’aménagement est proposé dans le cadre de l’amélioration de la circulation et de l’itinéraire global de l’opération, en particulier du point de vue de la sécurité.

Nature des travaux

À partir de juillet 2025 et pour une durée de 4 semaines, la Direction interdépartementale des routes Centre-Est procédera, dans le cadre de l’amélioration de la mobilité entre Lyon et Saint-Étienne, à l’élargissement ponctuel à 2 voies de la bretelle de sortie de l’échangeur 10 de l’A72 dans le sens Saint-Étienne → Clermont-Ferrand.

Le chantier se déroulera essentiellement de jour avec des conditions de circulation et des mesures de gestion du trafic spécifiques qui seront détaillées dans un communiqué de presse.

L’objectif du projet est d’augmenter l’accès au giratoire relié à la bretelle de sortie. Cet élargissement va permettre de faciliter l’écoulement du trafic routier et donc la sécurité dans la zone.

Les travaux consisteront en :

la création d’une seconde voie en entrée du carrefour giratoire depuis la bretelle de sortie sur un linéaire de 60m ;

la reprise de la signalisation ;

la reprise de l’assainissement.

Intervenants et information aux usagers

Le maître d’ouvrage : État

Ministère chargé des Transports

Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est (DIR Centre-Est)

Immeuble « La Villardière »

228, rue Garibaldi

69446 LYON Cedex 03

Le maître d’œuvre : Ingérop Conseil et Ingénierie (agence de Vienne)

30, avenue du Général Leclerc

Bâtiment ARETHA, Jazz Parc Espace

38200 Vienne

Les entreprises réalisant les travaux

COLAS France (mandataire)

Agence de Saint-Etienne

4 rue Frédéric Baït

42011 SAINT-ETIENNE

AXIMUM

24 rue du Lyonnais

69800 Saint-Priest

Information aux usagers

Sur toute la durée du chantier, la DIR Centre-Est met en place un dispositif d’information. Les usagers sont invités à s’informer des conditions de circulation sur :

le site Internet de la DIR Centre-Est dir.centre-est.developpement-durable.gouv.fr ;

le site Internet Bison futé bison-fute.gouv.fr et l’application Bison Futé ;

les Panneaux à Messages Variables.

La DIR Centre-Est appelle les automobilistes à redoubler de vigilance aux abords du chantier, à ralentir et respecter la vitesse limite autorisée dans ces zones.

Il est important de garder une distance de sécurité suffisante à tout instant sur la route et de rester concentré afin de pouvoir anticiper les dangers liés aux travaux et aux autres automobilistes.

La Direction Interdépartementale des Routes Centre Est, consciente de la gêne occasionnée, remercie les usagers de leur compréhension, les prie de bien vouloir respecter la signalisation mise en place et de veiller à la sécurité des personnels travaillant sur le chantier.

Emeline JOSE

com.dirce@developpement-durable.gouv.fr

Pierre GOUDET

sir-lyon.dirce@developpement-durable.gouv.fr