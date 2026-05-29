Loire : A77 - Basculement et déviation de la circulation du sens Province/Paris sur l’A77 du 15 juin 2026 au 24 juillet 2026

Des travaux de réfection de la couche de roulement sur l’A77 et sur les bretelles n° 3 et 4 de l’échangeur 28 (La Pointe) et la bretelle d’entrée n°4 de l’échangeur 29 (RN151) dans le sens Province → Paris, sur les communes de La Charité-sur-Loire et Mesves-sur-Loire, seront réalisés du 15 juin au 24 juillet 2026 de jour comme de nuit, par la Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est (DIRCE).

Ces travaux maintiennent la bonne conservation du patrimoine et permettent d’assurer la sécurité des usagers circulant sur ce réseau. Malgré les dispositions prises pour réduire la gêne à l’usager.

Ces travaux vont nécessiter la fermeture des bretelles des échangeurs 28 et 29 ainsi que la section courante du sens Province → Paris. La circulation sera basculée sur la voie rapide du sens Paris → Province. Les usagers utiliseront la voie lente dans le sens Paris-Moulins.

Fermeture de la bretelle de sortie n° 3 de l’échangeur 28 (La Pointe), une déviation sera mise en place à l’attention des usagers :

poursuivre sur l’A77 direction Paris jusqu’à l’échangeur 27 (Mesves-sur-Loire PR 122+800),

faire demi-tour à l’échangeur 27 pour reprendre l’A77 direction Nevers jusqu’à la bretelle de sortie n° 1 de l’échangeur 28.

Fin de déviation.

Fermeture de la bretelle d’entrée n° 4 de l’échangeur 28 (La Pointe), une déviation sera mise en place par :

l’A77 direction Nevers par la bretelle d’entrée n° 2 de l’échangeur 28,

faire demi-tour à l’échangeur 30 (La Marche – PR 134+250) pour reprendre l’A77 direction Paris.

Fin de déviation.

Fermeture de la bretelle d’entrée n° 4 de l’échangeur 29 (RN 151), une déviation sera mise en place à l’attention des usagers :

emprunter l’A77 direction Paris par la bretelle d’entrée n° 2 de l’échangeur 29,

faire demi-tour à l’échangeur 30 (La Marche – PR 134+250) pour reprendre l’A77 direction Paris.

Fin de déviation.

Voie communale des Etiveaux :

pour les usagers en provenance des Etiveaux, une déviation sera mise en place par la route de Mesves (route du motel), jusqu’à l’échangeur 27, RD907 puis prendre l’A77.

pour les usagers interdits sur autoroute, une déviation sera mise en place par la route de Mesves jusqu’au motel puis prendre la VC Les Broussailles (pont hauteur limitée à 3,90m) et VC de Charrant, RD 249 direction La Charité-sur-Loire.

Fin de déviation.

Voie communale des Broussailles :

pour les usagers en provenance de Mesves par la route du motel, une déviation sera mise en place par la route des Etiveaux jusqu’à RD 249 direction La Charité-sur-Loire.

Fin de déviation.

RN151 direction Mesves-sur-Loire/Les Etiveaux (non autorisés sur autoroutes) :

Pour les usagers en provenance de la Charité par la RN 151 désirant rejoindre Mesves-sur-Loire ou les Etiveaux, une déviation sera mise en place par la rue Roland Champenier, route de Gérigny, chemin des Perrières (Les Etiveaux), poursuivre par la route des Etiveaux, puis route du motel jusqu’à Mesves-sur-Loire.

Fin de déviation.

En cas d’aléas technique ou météorologique, les travaux pourront être reportés.