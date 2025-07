À compter du lundi 7 juillet et pour une durée de 6 semaines, la direction interdépartementale des routes Centre-Est procédera, dans le cadre de l’amélioration de fluidité du trafic en sortie d’autoroute A72 dans le sens Saint-Étienne > Clermont-Ferrand, à des travaux de doublement de la bretelle de sortie de l’échangeur n°10 « Ratarieux » au niveau de la commune de Saint-Priest-en-Jarez.

Cette opération, prévue pour durer jusqu’au 10 août 2025, vise à doubler la bretelle de sortie de l’échangeur n°10 « Ratarieux », afin de limiter les remontées de file sur cette bretelle et de mieux répartir les flux en direction du giratoire de la RD 1082.

Impacts aux usagers :

La bretelle de sortie menant au giratoire de la RD 1082 sera fermée à la circulation pendant toute la durée du chantier, de jour comme de nuit. La circulation sera maintenue sur les bretelles de sortie en direction de l’Hôpital Nord et en direction de la RD 201. Des itinéraires de déviation seront mis en place via des itinéraires balisés.

Itinéraires de déviation :

• Les usagers souhaitant rejoindre le giratoire de la RD 1082 depuis la sortie de l’échangeur n°10 « Ratarieux », devront emprunter la bretelle en direction de la RD 201, puis emprunter la RD 1082 en direction de Saint-Priest-en-Jarez pour rejoindre le giratoire.

• Les usagers souhaitant rejoindre l’Hôpital Nord depuis la sortie de l’échangeur n°10 « Ratarieux » pourront emprunter la bretelle d’accès pour rejoindre la RD 1082 puis le giratoire en direction de l’Hôpital Nord.

Des coupures nocturnes ponctuelles interviendront cependant à certaines phases du chantier pour assurer la sécurité des agents intervenants sur le chantier.

Les nuits du lundi 7 au mardi 8 juillet, et du mardi 5 au mercredi 6 août 2025, de 20h30 à 6h :

• Fermeture de la bretelle de sortie de l’échangeur n°10 « Ratarieux » en direction de l’Hôpital Nord via la RD 1082. Pendant ces deux nuits, les usagers devront emprunter l’itinéraire de déviation via la RD 201 et la RD 1082.

La Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est invite les usagers à la plus grande prudence sur les zones de chantier, à consulter le site www.dir-centre-est.fr, et les remercie pour leur compréhension.