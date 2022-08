Loire : A47-Viaduc du Langonand : Basculement et coupures d’autoroute du 18 au 29 juillet 2022

Les joints de dilatation du viaduc du Langonand, situé sur l’A47 au niveau du contournement de Saint-Chamond, arrivent au terme de leur durée de vie. Il est maintenant nécessaire d’effectuer leur remplacement.

Les travaux de dépose et de repose des joints, de rabotage et de mise en œuvre de la chaussée de part et d’autre des joints, nécessitent des interventions sans circulation sur l’A47. La solution retenue est la réalisation sur 2 semaines consécutives avec coupure totale du sens concerné. Retrouvez plus d’informations dans le dossier de presse (format pdf - 1.2 Mo - 25/07/2022) .

Afin de limiter l’impact sur la circulation, le changement des joints est programmé sur deux ans (un par sens) et durant l’été (deuxième quinzaine de juillet) : sens Lyon → St-Saint-Etienne en 2021 et sens Saint-Etienne → Lyon en 2022.

Cet été, les travaux dans le sens Saint-Etienne → Lyon auront lieu en continu du lundi 18 juillet 2022 20h30 au vendredi 29 juillet 2022 à 6h00. La circulation du sens Saint-Etienne → Lyon sera localement basculée sur la chaussée du sens Lyon →Saint-Etienne.

Retrouvez les informations sur les travaux sur le site local d’information trafic des Voies Rapides Urbaines de l’agglomération stéphanoise www.hyrondelle.net. Des messages d’information seront affichés sur les Panneaux à Messages Lumineux du réseau de la DIR Centre-Est (A47, RN88, A72).

La DIR Centre-Est remercie les usagers pour leur compréhension et les invite à la plus grande prudence sur la traversée du chantier et les itinéraires de déviation.