Loire : A47 - Travaux d’élargissement de la bande d’arrêt d’urgence entre les échangeurs n° 11 et 12 à compter du 10 mars 2025

À compter du lundi 10 mars et pour une durée de 6 mois, la direction interdépartementale des routes Centre-Est procédera, dans le cadre de l’amélioration de la mobilité entre Saint-Étienne et Lyon, à des travaux d’amélioration et de sécurisation de l’A47 dans le sens Lyon > Saint-Étienne entre les échangeurs n° 11 « La Madeleine » et n° 12 « Sardon » au niveau des communes de Saint-Joseph et de Rive-de-Gier

Cette opération, prévue pour durer jusqu’à l’été, vise à élargir la bande d’arrêt d’urgence à 2,50 m sur la section courante située entre les échangeurs n°11 « La Madeleine » et n°12 « Sardon ».

Des travaux complémentaires seront également effectués dont des opérations de terrassements, la réalisation d’un ouvrage de soutènement, l’amélioration du système d’assainissement, la restructuration de la chaussée de la bande d’arrêt d’urgence. L’objectif de ce chantier est de renforcer la sécurité des usagers stationnant sur la bande d’arrêt d’urgence, améliorer la circulation des véhicules de secours et du personnel d’exploitation de la DIR Centre Est.

Impacts aux usagers :

Les 2 voies de l’A47 seront conservées durant la totalité de l’opération. Les travaux réalisés nécessiteront un aménagement de la circulation. Les deux voies seront réduites dans le sens Lyon > Saint-Etienne, entre les échangeurs n°11 « La Madeleine » et n°12 « Sardon » et la vitesse abaissée à 70 km/h le long de la zone de chantier.

Des coupures nocturnes ponctuelles interviendront cependant à certaines phases du chantier pour assurer la sécurité des équipes intervenants sur le chantier :

• Les deux nuits du lundi 10 et du mardi 11 mars 2025 de 20h30 à 6h :

• Les quatre nuits du lundi 24 au jeudi 27 mars 2025 de 20h30 à 6h ;

• Les deux nuits du lundi 7 et du mardi 8 juillet 2025 de 20h30 à 6h.

Lors de ces nuits, sur la section courante de l’A47, la circulation sera interrompue entre les échangeurs n°11 « La Madeleine » et n° 12 « Sardon » dans le sens Lyon > Saint-Etienne. Un itinéraire de déviation sera mis en place.

Les usagers souhaitant emprunter l’A47 en direction de Saint-Etienne devront emprunter la bretelle de sortie au niveau de l’échangeur n°11 « La Madeleine », suivre la D488 en direction de Rive-de-Gier, puis la D88 et la D65 en direction de Lorette pour rejoindre l’autoroute A47 au niveau de l’échangeur n° 12 « Sardon ».

La Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est invite les usagers à la plus grande prudence sur les zones de chantier et les remercie pour leur compréhension.