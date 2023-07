Loire : A47 : réaménagement de la bretelle de sortie de l’échangeur n°12 “Sardon” dans le sens Saint-Étienne-Lyon l Fermeture de la bretelle de sortie du 3 août au 21 septembre avec mise en place de déviations

À partir du 3 août 2023 et pour une durée de 7 semaines, la Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est procédera, dans le cadre de l’amélioration de la mobilité entre Saint-Étienne et Lyon, au réaménagement de la sortie de l’A47 au niveau de l’échangeur n°12 « Sardon », dans le sens Saint-Étienne→Lyon. La bretelle de sortie de l’échangeur n°12 (côté Rive-de-Gier) et le rond-point permettant de rejoindre le réseau routier métropolitain (RM65) vont être élargis.

L’objectif de cette opération est de faciliter l’insertion des véhicules sur le rond-point pour améliorer la fluidité de la circulation sur la bretelle de sortie et sa capacité de stockage. Ce réaménagement évitera ainsi l’apparition de remontées de files sur l’A47, ces files quotidiennes engendrant des risques pour la sécurité des usagers de l’autoroute. Le coût total de l’opération s’élève à 650 000 € TTC.

La loi d’orientation des mobilités, promulguée le 24 décembre 2019, fait de l’amélioration de la liaison entre les deux métropoles une priorité de l’État avec une enveloppe de 400 M€ à investir d’ici 2027. Avec la démarche d’amélioration des mobilités entre Lyon et Saint-Étienne, l’État œuvre avec les acteurs des territoires au développement de tous les modes de déplacement adaptés aux besoins des usagers. Il vise plus particulièrement à renforcer l’utilisation du mode ferroviaire et des autres transports collectifs, à promouvoir l’intermodalité, à favoriser le covoiturage et à améliorer les conditions de circulation routières notamment en matière de fluidité et de sécurité.

Les projets envisagés pour améliorer la mobilité entre les métropoles de Saint-Étienne et de Lyon

À court et moyen termes, les actions entreprises par l’Etat et les partenaires de la démarche visent à répondre aux enjeux et objectifs suivants :

l’amélioration du trafic ferroviaire entre Lyon et Saint-Étienne par l’amélioration de la régularité ainsi que l’augmentation de la capacité et de la fréquence des trains ;

l’amélioration de l’offre ferroviaire entre Lyon et Saint-Étienne (meilleure régularité, augmentation de la capacité et de la fréquence des trains) ;

l’amélioration du rabattement et de l’intermodalité des gares du corridor ;

l’amélioration des infrastructures routières des autoroutes A47, A72 et A7 ainsi que de la route nationale RN88 (échangeurs, bandes d’arrêt d’urgence, régulation dynamique des vitesses, terre plein central… ) pour fluidifier le trafic et accroître la sécurité des usagers ;

le développement du covoiturage sur le corridor (aires de covoiturage sur A47, création de voies réservées au covoiturage sur l’A7 au Sud de Lyon) ;

le développement des modes actifs et en particulier du vélo ;

l’amélioration durable des déplacements dans le secteur de Givors - Ternay - Chasse-sur-Rhône et en particulier des conditions de circulation sur l’A47

Fermeture de la bretelle de sortie du 3 août au 21 septembre avec mise en place de déviations

Les travaux réalisés nécessiteront la fermeture à la circulation de la bretelle de sortie de l’échangeur n°12 « Sardon » dans le sens Saint-Étienne → Lyon durant toute la durée des travaux. La circulation sur le rond-point sera maintenue. Les véhicules circuleront à très faible vitesse, du fait de la réduction de l’anneau du giratoire.

Situation des travaux de la bretelle de sortie échangeur n°12 « Sardon » direction Lyon (et carrefour giratoire)

Du 3 août au 21 septembre, les usagers qui circulent sur l’A47 en direction de Lyon et souhaitent sortir de l’A47 en direction de Rive-de-Gier devront sortir à l’échangeur précédent n°13 « La Grand-Croix » et emprunter le réseau secondaire : la RD88 en direction de Farnay/Lorette (rue Jean Jaurès).

Déviation par la sortie n°13 et la RD88 (rue Jean Jaurès)

Fermeture nocturne du giratoire du 28 août au 1er septembre 2023

Les travaux nécessiteront la fermeture du giratoire et donc la traversée au-dessus de l’autoroute sur la RM65, durant 4 nuits du 28 août au 1er septembre 2023, de 21h à 5h30. Les usagers seront invités à suivre les itinéraires de déviation mis en place :

Fermeture de la RM65 et itinéraires de déviation

Intervenants sur le réaménagement de la bretelle

Le maître d’ouvrage est l’État, Ministère de la Transition Ecologique et de la Cohésion des territoires représenté par la Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est (DIR Centre-Est). Le maître d’œuvre est Ingérop Conseil et Ingénierie (agence de Vienne). Les entreprises réalisant les travaux sont COLAS Établissement de Saint-Etienne et AXIMUM Établissement de Lyon.

Toutes les informations disponibles sur les travaux de la DIR Centre-Est réalisés dans le cadre de l’amélioration entre les métropoles de Saint-Étienne et de Lyon : https://www.dir.centre-est.developpement-durable.gouv.fr/rhone-loire-amelioration-de-la-mobilite-entre-r286.html

La Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est invite les usagers à la plus grande prudence sur les zones de chantier et les remercie pour leur compréhension.