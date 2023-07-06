Loire : A47 - Consolidation du talus affaissé à Rive-de-Gier

À la suite d’un épisode pluvieux intense dans la nuit du 29 au 30 juin 2023, un talus soutenant une partie de la chaussée de l’A47 sur la commune de Rive-de-Gier s’est affaissé. Des mesures ont rapidement été mises en œuvre pour éviter des accidents dont la neutralisation de la voie lente d’A47.

Après ces premières mesures, la DIR Centre-Est va désormais mettre en œuvre différents travaux de consolidation du talus :

du jeudi 06 au vendredi 07 juillet, des travaux de déboisement du talus et de ses abords sont organisés pour permettre l’intervention sur site,

du lundi 10 au jeudi 13 juillet, les matériaux instables seront évacués, un géotextile sera posé pour éviter la reprise de ravinement en cas de nouveaux épisodes pluvieux intenses,

du lundi 17 au vendredi 28 juillet, une projection de béton renforcé sur toute la largeur du glissement avec des rangées de clous seront mis en œuvre pour stabiliser le talus,

du lundi 31 juillet au mercredi 02 août, les différentes couches de la chaussée (enrobés) de la bande d’arrêt d’urgence et de la voie lente seront remises en état.

À l’issue de ces différentes interventions, la circulation devrait être rétablie sur les deux voies.

Ces travaux constituent une consolidation provisoire du talus permettant de remettre les deux voies de l’A47 en circulation. Des études plus complètes sont en cours pour la remise en état définitive du talus du remblai de l’A47.

Nous vous invitons à la plus grande prudence sur la zone de chantier et vous remercions de votre compréhension.

Contact :

Service Régional d’Exploitation de Lyon, Tél : 04 77 29 21 71

Mél. : Srex-Lyon.Dirce@developpement-durable.gouv.fr

Mél : com.dirce@developpement-durable.gouv.fr