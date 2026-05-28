La DIR Centre-Est déménage fin juillet 2026

Le siège de la DIR Centre-Est change d’adresse à la fin du mois de juillet 2026.

Les équipes seront désormais installées au bâtiment Equinox, au 26 rue du Général Mouton Duvernet, à Lyon (3e arrondissement).

Pendant toute la durée du déménagement, les équipes assurent la continuité de service au bénéfice des usagers du réseau routier.