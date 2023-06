L’ingénierie à la DIR Centre-Est - De nombreux chantiers en perspective !

Rejoignez une ingénierie spécialisée et en constante évolution pour s’adapter aux besoins des usagers et des riverains, aux évolutions de notre société et de la technologie ! Métiers variés, en équipe, sur des sujets comme les chaussées, les ouvrages d’art, l’assainissement, l’environnement, la signalisation… depuis les phases de conception jusqu’à la réalisation des travaux.

Deux missions principales : études et travaux

Passe à poisson de Livron

Travaux sur l'autoroute A7

Pont de l'isère - Coffrage sur la RN87

Travaux neufs

Participez à l’élaboration de nouveaux ouvrages

Les travaux du rondeau

Requalification du réseau existant

Intervenez pour des projets d’assainissement, de sécurité, d’optimisation de l’exploitation et des réparations d’ouvrages.

Travaux de réhabilitation d'un bassin achevés !

Budget pour le développement et la modernisation de la route : 130 millions d’euros par an

Réhabilitation des ouvrages d’art

Notre Pôle Ouvrages d’Art est pour cela le maître d’œuvre privilégié de nos services. Il produit en régie ou pilote les études d’entretien et de réparation des ouvrages d’art du réseau national. Il assure en totalité ou en partie la surveillance des travaux en liaison avec les services d’exploitation.

La buse du Garon de l' A450

Retrouvez tous nos chantiers dans la rubrique dédié Nos chantiers majeurs

Devenez chef d’orchestre en étant maître d’œuvre !

Utilisez vos connaissances techniques, économiques et environnementales pour répondre à un problème posé par le maître d’ouvrage dans le programme de l’opération.

Après son accord, rédigez des Dossiers de Consultation des Entreprises (DCE), préparez la consultation, analysez les offres et gérez la passation des contrats de travaux avec les entreprises retenues.

Ensuite, en équipe, participez à l’exécution puis à la réception des travaux, la mise en service, la remise de l’ouvrage à l’exploitant, et le suivi de la garantie de parfait achèvement.

Une équipe-projet pour chaque opération

Les agents des Services d’Ingénierie Routière (SIR), répartis dans plusieurs pôles, travaillent ensemble en équipes-projet composées spécifiquement pour chaque opération routière.

Chefs de projet, chefs de pôle, chargés d’opérations (études et/ou suivi de travaux), comptables…respectent les règles de l’art, les délais et les coûts avec une démarche de transition écologique.

La DIR Centre-Est a choisi de mettre en place dans chaque service ingénierie un pôle études généraliste. Chaque agent peut ainsi travailler sur différentes thématiques de la route et acquérir une vision transversale.

Géométrie routière

Équipements de sécurité

Assainissement

Signalisation

Terrassements

Environnement

Chaussées

Commande publique

Vous pourrez accéder à des formations spécialisées ainsi qu’à du compagnonnage.

Le fonctionnement en équipe projet a aussi pour objectif de gérer au mieux le plan de charge de l’ensemble des agents.

Les partenaires des SIR

Au quotidien, les agents des SIR en tant que représentants du maître d’œuvre sont en contact avec de nombreux partenaires :

le maître d’ouvrage, l’exploitant, les Bureaux d’études sous-traitants, les entreprises du BTP, les architectes et paysagistes … mais également avec les agents du Réseau Scientifique et Technique et notamment du CEREMA, les agents des services de l’Etat, les élus et les représentants des collectivités, les associations, les riverains, les concessionnaires de réseau, les propriétaires et les usagers.… Ce sont les territoires de demain qui se dessinent, grâce à ce travail de

concertation avec l’ensemble des acteurs, aux services des usagers et dans le cadre de la transition écologique.

Les contacts avec les partenaires extérieurs impliquent les agents dans des fonctions d’encadrement ou de management à des degrés divers et sont une composante valorisante du métier.

Les agents renforcent ainsi leur efficacité par la bonne connaissance du contexte de l’opération et des spécificités du site. C’est également l’occasion, lors des phases travaux, de visualiser concrètement ce qui a été conçu en amont, en complément de la mission de pilotage opérationnel du chantier.

La DIR Centre-Est

L’ingénierie à la DIR Centre-Est est organisée sur 3 services et 4 sites géographiques principaux :

• le SIR de Moulins et son antenne à Mâcon

• le SIR de Lyon avec son Pôle Ouvrages d’Art,

• le SREI de Chambéry

Service déconcentré du ministère chargé des transports, nos missions sont d’exploiter, entretenir, et moderniser, sur plus de 1 100 km de routes et d’autoroutes non concédées, sur 13 départements.

Le siège de la DIR Centre-Est est à Lyon

Tél. 04 69 16 62 00

mail : dirce@developpement-durable.gouv.fr

www.dir.centre-est.developpement-durable.gouv.fr

SIR de Lyon : Tél. 04 69 16 63 00

SIR de Moulins : Tél. 04 70 48 18 64

SREI de Chambéry : Tél. 04 79 60 12 64