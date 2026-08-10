Journée de sensibilisation et de découverte - 28.08.26 / Aire de la Guye

Une journée de sensibilisation et de découverte sera organisée le vendredi 28 août 2026, de 9 h à 15 h, sur l’aire de la Guye , le long de la RN80, sur la commune de Sainte-Hélène et mettra en avant les métiers de la route.

Chaque jour, les agents de la DIR Centre-Est interviennent pour assurer la sécurité des usagers et garantir la fluidité de la circulation. Pourtant, ils sont encore trop souvent victimes d’incivilités, d’agressions verbales et d’accidents, parfois dramatiques, alors même qu’ils oeuvrent pour protéger les automobilistes.

La majorité de ces accidents est liée à un manque d’attention ou à des comportements inadaptés. Adopter les bons réflexes, rester vigilant, respecter les distances de sécurité, ralentir à l’approche d’un chantier et appliquer le corridor de sécurité, contribue à préserver la vie de celles et ceux qui travaillent quotidiennement sur les routes.

Cette manifestation permettra au grand public de découvrir les métiers de la route et les missions des agents de la DIR Centre-Est.

Les visiteurs pourront échanger avec les professionnels, découvrir les matériels d’intervention et mieux comprendre les compétences et les savoir-faire nécessaires à l’entretien et à la sécurisation du réseau routier.

La Sécurité routière proposera plusieurs ateliers de prévention, parmi lesquels le Test O Choc, le Bar pédagogique, le mur de prévention ainsi que des animations de sensibilisation aux risques liés à l’alcool, aux stupéfiants et aux comportements à risque au volant.

La gendarmerie, largement représentée par la brigade motorisée, participera également à cette journée afin d’échanger avec les usagers sur les bonnes pratiques en matière de sécurité routière.

Des démonstrations de matériels et des supports pédagogiques seront proposés tout au long de la journée.

À travers cette initiative, le préfet de Saône-et-Loire, Dominique Dufour, rappelle l’importance du respect des zones de travaux et d’intervention et invite chaque usager à adopter un comportement responsable afin de garantir sa sécurité et celle des agents qui oeuvrent quotidiennement au service de tous.