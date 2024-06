La délégation à la sécurité routière, le ministère chargé des transports et les employeurs des personnels intervenant sur la route, s’unissent dans une campagne nationale de communication sur la sécurité des intervenants de la route.

Une campagne pour que chacun d’entre nous protège ceux qui au quotidien nous protègent

9 000 agents travaillent quotidiennement sur le réseau routier et autoroutier national, géré par l’État ou des sociétés concessionnaires d’autoroute. Ils réalisent près de 800 000 interventions par an pour baliser les chantiers, entretenir les routes et les infrastructures, sécuriser des zones d’incidents ou maintenir la circulation routière en condition hivernale.

Depuis 2014, 12 agents des directions interdépartementales des routes et des sociétés concessionnaires d’autoroute ont perdu la vie sur une zone de chantier ou d’intervention dont 6 au cours des deux dernières années.

La nouvelle campagne de sensibilisation vise à sensibiliser les usagers à la sécurité sur les zones de chantier et d’intervention et à rappeler à chacun les bonnes pratiques à adopter pour assurer la sécurité de tous les professionnels qui interviennent régulièrement sur l’ensemble des réseaux routiers français : agents des directions interdépartementales des routes et des sociétés concessionnaires d’autoroute, des services de voirie des collectivités territoriales, policiers, gendarmes, pompiers, dépanneurs ou encore personnels des entreprises de travaux publics.

La campagne porte un double objectif :

Alerter sur les risques encourus par les professionnels qui interviennent sur les routes

Promouvoir le réflexe de sécurité à adopter par les usagers à l’approche d’une intervention : « Je ralentis, je m’écarte, j’évite le pire ».

Une diffusion inédite

Le réalisateur Jean-Xavier de Lestrade a créé un court métrage de cinq minutes, disponible également dans une version d’une minute. Ces deux réalisations se trouveront au centre d’un grand plan médias pensé pour sensibiliser le plus grand nombre de conducteurs. Pour la première fois, une campagne de sécurité routière destinée à la protection des professionnels qui interviennent pour sécurité des usagers des routes et autoroutes sera largement diffusée à la télévision française, sur différentes chaines publiques ou privés.

Protéger des vies (vidéo, durée : 5 min 16 s) Jean-Xavier de Lestrade

Les bons comportements à adopter sur la route

En agissant sur les comportements, il est possible de réduire significativement le nombre d’accidents. Chaque usager de la route, qu’il soit automobiliste, motard ou conducteur de poids-lourd peut agir pour protéger la vie de celles et ceux qui travaillent sur les routes.

5 bons comportements sont à respecter :

En conduisant, être attentif en toutes circonstances :

ne pas se laisser distraire ( téléphone, radio ou GPS) ;

( téléphone, radio ou GPS) ; faire des pauses régulièrement ;

; respecter la distance de sécurité avec le véhicule qui nous précède.

A l’approche d’un chantier ou d’une zone d’intervention :

diminuer sa vitesse ;

s’écarter au maximum des intervenants, si possible en changeant de voie.

Nos actions de sensibilisation

La DIR Centre-Est relaye localement cette campagne nationale. Du matériel accidenté est exposé tout l’été sur 2 de nos aires de repos :

• une voiture accidentée de la DIR Centre-Est sur l’aire des Rasses à la Chapelle-du-Mont-de-France en Saône-et-Loire accidentée lors d’embouteillage dans une zone de chantier ;

• une Flèche Lumineuse de Rabattement sur l’aire de Saint-Pierre-le-Moûtier dans la Nièvre (sens Nord-Sud), accidentée lors d’une opération de fauchage ;

• Des panneaux d’explication du corridor de sécurité sont également diffusés sur nos aires de repos de notre réseau 2x2 voies.