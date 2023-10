Isère - RN85 - Travaux de réalisation d’une bande médiane élargie

La direction interdépartementale des routes Centre-Est vous informe qu’afin d’améliorer la sécurité des usagers de la route, des travaux de réalisation d’une bande médiane élargie (BME) vont débuter sur la déviation du Pontde-

claix sur la RN85.

Ils permettront de matérialiser l’interdiction de dépasser sur toute cette section de 3 km entre l’A480 et le giratoire de Champagnier, où l’accidentologie reste soutenue. Des dispositifs d’alertes sonores seront par ailleurs rajoutés ultérieurement à l’axe, entre les deux bandes blanches continues à la BME, sur les 1,5 km non encore

équipés.

Ces travaux se dérouleront les deux nuits du lundi 09 octobre au mercredi 11 octobre 2023 de 20h30 à 06h00.

Pendant l’exécution de ces travaux, la RN85 sera fermée à la circulation pour tous les véhicules, dans les deux sens de circulation, entre la sortie/entrée de l’A480 et le giratoire de Champagnier. Une déviation sera mise en place à l’intention des usagers :

• dans le sens Grenoble => Vizille, par l’A480 en direction de Sisteron, l’échangeur de Claix en direction de Claix, l’avenue de Belledonne, l’échangeur de Claix – bretelle d’entrée sur l’A480 en direction de Lyon, l’échangeur de Pont-de-Claix – bretelle de sortie de l’A480 en direction de Le Pont-de-Claix, la RD269D,

le Cours Saint-André, l’avenue du Maquis de l’Oisans, la RD1085A , l’échangeur de Champagnier et la RN85 en direction de Gap ;

• dans le sens Vizille => Grenoble, par l’échangeur de Champagnier, la RD1085A , l’avenue du Maquis de l’Oisans, le Cours Saint-André, la RD269D et l’échangeur de Pont-de-Claix – bretelle d’entrée sur l’A480 et l’A480 en direction de Lyon.

Nous vous invitons à la plus grande prudence sur la zone de chantier et vous remercions de votre compréhension.

Contact

Service régional d’exploitation et d’ingénierie de Chambéry

Tél : 04 69 16 62 31

Mél : srei-chambery.dirce@developpement-durable.gouv.fr

Mél : pcom.sg.dirce@developpement-durable.gouv.fr