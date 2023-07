Isère - RN85 : Entretien et nettoyage du tunnel de Pont-de-Claix les nuits du 11 au 13 juillet

La direction interdépartementale des routes Centre-Est vous informe que des entreprises vont intervenir pour inspecter et assurer l’entretien et le nettoyage du tunnel de Pont-de-Claix (RN 85). Ces interventions visent à renforcer la sécurité de l’ouvrage et d’assurer la sécurité des usagers.

Pour permettre ces travaux, la RN85 sera fermée dans les deux sens de circulation entre la bretelle de sortie de l’A480 à Pont-de-Claix et le giratoire de Champagnier, les nuits du mardi 11 au jeudi 13 juillet 2023 de 20h00 à 06h00.

Des déviations seront mises en place à l’intention des usagers.

Nous vous invitons à la plus grande prudence sur la zone de chantier et vous remercions de votre compréhension.

Contact :

Service régional d’exploitation et d’ingénierie de Chambéry

Tél : 04 69 16 62 31

Mél : srei-chambery.dirce@developpement-durable.gouv.fr

Mél : pcom.sg.dirce@developpement-durable.gouv.fr