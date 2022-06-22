Isère : mise en place de déviations suite à des travaux sur la RN 481

La direction interdépartementale des routes Centre-Est vous informe qu’elle va engager la seconde phase des travaux de réfection de chaussée de la RN481, dans le sens Grenoble => Lyon, entre les échangeurs n°16 « Oxford » et n°15 « Z.I Saint-Egrève ».

Elle se déroulera les nuits de semaine du lundi 27 juin au jeudi 21 juillet 2022, durant lesquelles le trafic sera réglementé ainsi :

Dans le sens Grenoble => Lyon :

• La RN 481 sera fermée à la circulation au niveau de l’échangeur n°17 « Pique Pierre ».
• La bretelle d’entrée sur la RN 481 de l’échangeur n°16 « Oxford » sera fermée à la circulation.

Dans le sens Lyon => Grenoble :

• La bretelle de sortie de la RN 481 de l’échangeur n°16 « Oxford » sera fermée à la circulation.

Des déviations locales seront mises en place.

Nous vous invitons à la plus grande prudence sur la zone de chantier et vous remercions de votre compréhension.

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