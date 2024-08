Isère - Mise en place de déviation sur la RN 87 suite à des travaux de réfection de chaussée

La direction interdépartementale des routes Centre-Est va engager des travaux de réfection de chaussée et de joints d’ouvrages d’art sur la RN87 (Rocade Sud de Grenoble). Ils se dérouleront entre les échangeurs « Hôpital Nord » et « Domaine Universitaire », dans le sens Chambéry => Lyon, ainsi que sur les échangeurs « Eybens », « Alpexpo » et « Échirolles », pour un montant total de 1,1 M€.

Afin de garantir le bon déroulement des travaux, des modifications de circulation seront mises en place comme suit :

Les nuits, de 20h30 pou la section courante et 20h00 pour les bretelles des échangeurs, jusqu’à 06h00 du matin, du lundi au vendredi, dans la période du lundi 19 août au mercredi 02 octobre 2024 :

Dans le sens Chambéry => Lyon, la RN 87, y compris ses bretelles d’accès, seront fermées à la circulation entre sa bifurcation avec l’A41S et l‘échangeur « Domaine Universitaire ».

Une déviation à l’intention des usagers sera mise en place par l’A41S en direction de Grenoble-centre, les RD1090 et 1087 en direction de Gières-université puis l’échangeur « Péri » pour rejoindre la RN87.

En complément, les bretelles d’entrée et/ou de sortie des échangeurs, listées ci-dessous, pourront être fermées à la circulation en fonction du phasage des travaux et des déviations locales seront mises en place :

• la bretelle d’entrée sur la RN 87 de l’échangeur « Eybens » dans le sens Lyon vers Chambéry,

• les bretelles de sortie et d’entrée de l’échangeur « Alpexpo », dans le sens Lyon vers Chambéry,

• la bretelle d’entrée de l’échangeur « Échirolles », dans le sens Lyon vers Chambéry,

• la bretelle de sortie de l’échangeur « Échirolles », dans le sens Chambéry vers Lyon.

En journée et en fonction de l’avancement des travaux, la vitesse pourra être abaissée à 70 km/h.

Nous vous invitons à la plus grande prudence sur la zone de chantier et vous remercions de votre compréhension.