Isère : mise en place de déviation suite à la fermeture de la RN 87

La direction interdépartementale des routes Centre-Est vous informe qu’elle fait actuellement procéder à des travaux de rénovation du Pont-sur-l’Isère, sur la RN 87 Rocade Sud, afin d’assurer la sécurité de l’ouvrage et des usagers qui l’empruntent.

Les travaux d’un montant d’un million d’euros, consisteront essentiellement à reprendre les rives de l’ouvrage, l’étanchéité, les dispositifs de retenue et les trottoirs, et dureront cinq mois.

Afin de permettre ces travaux durant la première phase, la circulation au droit du chantier sera modifiée comme suit :

• Dans le sens Lyon => Chambéry : La section courante de la RN87, les bretelles d’entrée de l’échangeur n°2 « Peri » et la bretelle d’entrée de l’échangeur n°1 « Domaine Universitaire » seront fermées à la circulation.

Ces travaux auront lieu les nuits du 11-12-13 et 19 avril 2022 de 20h30 à 06h00 pour la RN87 et de 20h00 à 06h00 pour les fermetures de bretelles. En cas d’intempéries ou d’aléas, les travaux pourront avoir lieu la nuit du 14 avril 2022 aux horaires pré-cités.

• Dans le sens Chambéry => Lyon : La section courante de la RN87, la bretelle d’entrée en provenance de Meylan de l’échangeur « Hôpital Nord » et la bretelle d’entrée en provenance de l’A41 (Grenoble) de l’échangeur « Hôpital Nord » seront fermées à la circulation. Ces travaux auront lieu les nuits du 12-19-20- et 21 avril 2022 de 20h30 à 06h00 pour la RN87 et de 20h00 à 06h00 pour les fermetures de bretelles.

• Des itinéraires de déviations locales seront mis en place.

Nous vous invitons à la plus grande prudence sur la zone de chantier et vous remercions de votre compréhension.

Consulter le communiqué de presse (format pdf - 89 ko - 13/04/2022)