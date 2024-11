Isère : mise en place de déviation suite à des travaux de réfection de chaussée sur la RN87 du 18 au 29 novembre 2024

La direction interdépartementale des routes Centre-Est va engager des travaux de réfection de chaussée sur la RN87 (Rocade Sud de Grenoble). Ils se dérouleront au niveau de l’échangeur « Hôpital Nord » dans le sens Chambéry-Lyon et entre les échangeurs n°2 « Péri » et n°4 « Saint-Martin-d’Hères » dans le sens Lyon-Chambéry.

Afin de garantir le bon déroulement des travaux, des modifications de circulation seront mises en place les nuits, de 20h30 à 06h00 pour la section courante et 20h00 à 06h00 pour les bretelles des échangeurs, du lundi 18 novembre au vendredi 29 novembre 2024, hors week-end, comme suit :

• Dans le sens Chambéry-Lyon, au niveau de l’échangeur « Hôpital Nord » les bretelles d’entrées en provenance de l’avenue de Taillefer et la voie lente seront fermées à la circulation.

• Dans le sens Lyon-Chambéry, la RN87 sera fermée entre les échangeurs n°2 « Péri » et n°4 « Saint-Martind’Hères ». En complément, la bretelle d’entrée de l’échangeur n°4 « Saint-Martin-d’Hères » ainsi que les bretelles d’entrée et de sortie de l’échangeur n°2 « Péri » seront fermées.

Des déviations locales seront mises en place à l’attention des usagers.

Nous vous invitons à la plus grande prudence sur la zone de chantier et vous remercions de votre compréhension.