Isère : Évaluation de la régulation d’accès de la RN87 – Rocade Sud de Grenoble

La Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est a mis en place depuis 2016 la régulation d’accès sur la Rocade Sud de Grenoble (RN87), dont elle assure l’exploitation. La régulation concerne les bretelles d’accès dans le sens de Grenoble vers Chambéry entre le Rondeau et Eybens. La régulation d’accès couplée à une limitation à 70 km/h a pour objectifs d’améliorer les conditions de circulation sur la Rocade Sud aux heures de pointe, en retardant l’apparition des bouchons, et de fiabiliser les temps de trajet.

Plus d’informations sur la mise en œuvre de la régulation : consultez ledossier de presse de 2017.

Pendant la phase d’expérimentation, il s’est avéré que la régulation sur la bretelle de Seyssins-Rondeau n’était pas opportune. En effet, celle-ci engendrait un engorgement du réseau secondaire, ce qui n’est pas en accord avec l’objectif de la régulation d’accès.

À l’issue de la phase d’expérimentation, une évaluation a été produite par le centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA), l’institut français des sciences et technologies des transports, de l’aménagement et des réseaux (IFSTTAR) et la DIR Centre-Est.

Avec cette exploitation dynamique de la Rocade Sud, on observe :

une réduction, pendant l’heure de pointe du matin, de l’ordre de 30 % du temps de parcours nécessaire pour parcourir la Rocade entre le Rondeau et Eybens ;

une augmentation de l’ordre de 3 % du débit mesuré de véhicules qui circulent sur la Rocade pendant la période de pointe du matin lorsque la régulation est activée, ce qui représente autant de trafic en moins sur les voies urbaines.

Plus d’informations avec le dossier d’évaluation de la régulation d’accès de la RN87- Rocade sud de Grenoble

Consultez le