Inscription pour le concours professionnel chef d’équipe d’exploitation principal des TPE jusqu’au 27 février

Un concours professionnel pour le recrutement de chef d’équipe d’exploitation principal des travaux publics de l’État est organisé au titre de l’année 2023 - spécialité routes-bases aériennes (RBA) :

ATTENTION, les inscriptions se font exclusivement de manière dématérialisée en suivant le lien : https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/dirce_ceep_2023

Vous avez jusqu’au 27 février 2023 23h59 pour déposer votre dossier de candidature.

Retrouvez l’avis de recrutement et la notice expliquant le concours :

Une Préparation Examens et Concours pour l’écrit, réservées aux agents de la DIR Centre-Est, est prévue entre le 6 et 9 mars 2023.

Une préparation pour le dossier RAEP (Reconnaissance des Acquis de l’Expérience Professionnelle) et pour l’oral seront proposées aux candidats admissibles. D’ores et déjà, retrouvez le guide de remplissage du RAEP et le dossier RAEP :