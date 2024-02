Hommage à Emmanuel HOUILLON et Raoul MARTIN

Le 2 mars 2022, Messieurs Emmanuel HOUILLON et Raoul MARTIN sont décédés dans l’exercice de leurs fonctions.

À l’approche de la date anniversaire de leur décès, la Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est souhaite rendre hommage à leur mémoire. Emmanuel HOUILLON et Raoul MARTIN étaient tous deux en poste au centre d’entretien et d’intervention d’Aigueblanche. L’accident est survenu le 2 mars 2022 à 12h30 au niveau de La Bâthie dans le sens Moûtiers – Albertville lors d’une intervention de sécurité sur la route nationale 90.

Nous ne les oublions pas.

Chaque année, dans l’exercice de leurs missions de service public, les agents de la DIR Centre-Est et des autres gestionnaires routiers sont victimes d’accidents de la circulation, parfois dramatiques. Nous devons continuer, à tous les niveaux, à agir pour les protéger et éviter à tout prix que ces drames ne se reproduisent. Cette action passe aussi par la lutte contre l’imprudence et le non-respect des règles de sécurité de certains usagers de la route, ces comportements étant souvent une des causes des accidents.