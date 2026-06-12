Drôme : RN7 - travaux de réfection des enrobés / commune de Pierrelate 22 juin au 3 juillet 2026

Des travaux de réfection de la couche de roulement de la RN 7 entre le nord du giratoire RN7/ RD93A (direction Vivier) et le giratoire RN7/RD858 (direction centre ville) sur la commune de Pierrelatte seront réalisés à compter du 22 juin et jusqu’au 3 juillet 2026.

Les travaux nécessiteront la fermeture de la RN7 dans les deux sens, de 20h00 à 6h00, 4 nuits par semaine.

Les déviations ci-dessous seront mises en place selon les itinéraires suivants :

Le trafic de transit de la RN7 sera dévié entre Donzère et Pierrelatte sud par les RD541, RD468 et RD59.

Les poids lourds circulant sur la RD93n et souhaitant emprunter la RN7 seront déviés jusqu’à Pierrelatte sud par la RD86 en Ardèche et la RD59 en Drôme afin de ne pas emprunter les sections interdites aux poids lourds.

Nous vous invitons à la plus grande prudence sur la zone de chantier et vous remercions de votre compréhension.